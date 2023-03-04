Освіта в Україні має стати більш сучасною – Володимир Зеленський і Роберта Мецола поспілкувалися зі студентами Львівщини

Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою поспілкувався зі студентською спільнотою закладів вищої освіти Львівщини.

На зустрічі, що відбулася у Львівському національному університеті імені І. Франка, були присутні студенти Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету природокористування.

Глава держави зазначив, що йому завжди приємно спілкуватися зі студентами, адже Україна своєю незалежністю багато в чому завдячує саме студентству.

«У минулому – це боротьба за незалежність у складних умовах під час наших революцій і здобуття цієї незалежності. У наші дні, коли починалося повномасштабне вторгнення, – активна мобілізація студентства», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив переконання, що після перемоги України над Росією майбутнє буде саме за нинішніми студентами, їхньою енергією та креативним розумом, яких так потребуватиме наша країна для відновлення.

Спілкуючись із молоддю, Володимир Зеленський зауважив, що початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року став переломним моментом для країни й для нього особисто.

«Це була внутрішня позиція – захищати державу, хоч би якою була ціна. Стояти до кінця й перемогти», – наголосив він.

На переконання Президента, саме в той страшний день українці стали єдиною, сильною нацією.

Відповідаючи на запитання, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія, Глава держави зазначив, що цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

«Крім того, ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України», – заявив Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що через війну наша країна зіткнулася з необхідністю реновації освітньої мережі, насамперед у постраждалих регіонах. На його думку, освітній простір і освітній процес в Україні мають стати більш сучасними.

«Освіта має бути такою, до якої хочеться йти – розумом і ногами. Потрібно мати привабливу інфраструктуру. Важливим є й рівень викладацького складу», – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Роберта Мецола розповіла, що починала свою політичну кар'єру як студентська активістка, і зауважила, що навіть у такі складні часи немає нічого кращого, ніж навчатися в потужних закладах освіти з багатою історією.

За її словами, у період таких випробувань дуже важливо мати на чолі держави людей із принципами, баченням, ідеями та, головне, з любов'ю до своєї країни та людей.

Роберта Мецола висловила переконання, що Україна стане членом Європейського Союзу.

«Європа і ЄС є вашим домом також», – сказала вона.

Президент Європарламенту запевнила, що Європа буде з Україною до перемоги у війні.

«І лише Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету й територіальної цілісності», – наголосила Роберта Мецола.