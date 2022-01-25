Партнерство України та Франції у сфері безпеки сьогодні має особливе значення – Глава держави

Україна та Франція мають спільне бачення актуальних загроз та безпекових викликів для нашої країни, Європи та світу в цілому. Тому партнерство наших держав у сфері безпеки сьогодні має особливе значення. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з Президентом Франції Еммануелем Макроном у Києві.

«Франція відіграє активну роль у межах Нормандського формату. І ми дуже цінуємо офіційну позицію Парижа й зусилля особисто пана Еммануеля Макрона для досягнення миру в Україні – він для цього дуже багато робить», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави Української держави, сьогодні саме мирний процес був одним із ключових питань перемовин із французьким колегою.

«Ми очікуємо, що ближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні перемовини лідерів «Нормандської четвірки». Важливий крок на цьому шляху – активізація діалогу на рівні політичних радників. Розраховуємо, що зустріч у Парижі, яка відбулася 26 січня 2022 року, і майбутні перемовини в Берліні наблизять нас до проведення саміту «Норманді», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що має з Президентом Франції спільне бачення щодо актуальних загроз та безпекових викликів для України, Європи та світу загалом.

«Вони вимагають єдності та нових проактивних підходів європейського лідерства. Ми продовжимо взаємодіяти для деокупації частини території України», – наголосив він.

«Сьогодні безпекова та економічна підтримка України з боку партнерів, зміцнення її стійкості та обороноздатності є виграшною в цілому для всього регіону і, впевнений, для всіх країн Європейського Союзу», – додав Глава держави.

У цьому контексті Володимир Зеленський відзначив кроки солідарності з боку Франції та рішення про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, яке допоможе зміцнити економічну стійкість України.

Президент також зауважив, що країни розвивають співпрацю не лише в безпековій галузі, а практично в усіх сферах, тож важливим питанням зустрічі з Еммануелем Макроном стало залучення Франції до спільних економічних і насамперед інфраструктурних проектів. Йдеться, зокрема, про реалізацію важливого проекту для очищення питної води в Маріуполі на Донеччині та реконструкцію водоканалу в місті Попасній Луганської області. Завдяки цим проектам доступ до якісної питної води отримають півмільйона маріупольців та понад мільйон мешканців Луганщини, наголосив глава Української держави.

«Загалом ми провели сьогодні змістовні, я вважаю, дуже результативні перемовини. Дякую Еммануелю Макрону особисто. Дякую за підтримку України з боку Франції. Переконаний, наші перемовини дадуть поштовх багатьом дуже важливим речам. А найголовніше – це безпека нашої держави, безпека Європи», – резюмував Глава держави.

Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив шлях реформ, який пройшла Україна, а також виваженість, яку демонструє Президент Володимир Зеленський попри концентрацію військ на українських кордонах.

«Франція та Німеччина відіграватимуть роль посередника, щоб врегулювати конфлікт, у форматі «Нормандської четвірки», зокрема на рівні лідерів держав», – наголосив він.

Президент Франції зауважив, що Україна підтверджує готовність до виконання Мінських угод, які є шляхом до деескалації та стійкого миру. Еммануель Макрон додав, що під час нещодавніх переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним також отримав підтвердження готовності з боку Росії продовжувати виконання цих угод.

Крім того, французький лідер заявив про бажання відновити мирний порядок на Європейському континенті, про що вже розмовляв на перемовинах у Росії та Україні. За його словами, найближчим часом потрібно спільно напрацювати новий механізм гарантування безпеки, що забезпечить деескалацію та посилення безпеки.