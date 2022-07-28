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Паспорт громадянина України символізує силу – Президент вручив перші паспорти юним українцям

28 липня 2022 року - 19:19

Паспорт громадянина України символізує силу – Президент вручив перші паспорти юним українцям

У День Української Державності, який Україна сьогодні відзначає вперше, Президент Володимир Зеленський вручив перші паспорти громадянам України, яким виповнилося 14 років.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці. Серед її учасників – діти військовослужбовців, які боронять державу, героїв, котрі віддали свої життя у боях за Україну, та юні громадяни, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

Як зазначив Глава держави, йому особливо приємно вручати підліткам українські паспорти у присутності одного з найбільших європейських друзів нашої країни – Президента Литви Гітанаса Наусєди, який прибув до України з візитом у свято нашої державності.

«Цей паспорт – паспорт громадянина України, який ви сьогодні отримуєте, –символізує силу. Його знають і поважають в усіх країнах світу, і навіть там, де не мають свободи сказати про це відкрито», – наголосив Володимир Зеленський під час вручення документів.

Президент нагадав, що Україна переживала різні періоди у своїй понад тисячолітній історії – піднесення й спади, перемоги та втрати, героїзм і спокій.

«Але не було жодного періоду, коли б ми втратили нашу національну силу – нашу українську любов до свободи, наше особливе відчуття незалежності й нашу міцність – усе те, що вповні проявилося саме зараз, коли ми воюємо за майбутнє для України, за майбутнє для всіх вас», – зазначив він.

Володимир Зеленський переконаний, що юні українці ще не раз зможуть відчути повагу до себе та своїх паспортів, і закликав робити все, щоб шана до них зміцнювалася.

«Впевнений, ви зможете відчути цю повагу. І, будь ласка, робіть усе для того, щоб сила України й повага до України лише зростали», – резюмував Глава держави й побажав усім дітям успіхів.

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Зустріч Президента України з Президентом Литви у Києві

28 липня 2022 року - 14:57
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