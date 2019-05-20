Переговори у Нормандському форматі мають відбутись якомога швидше – Президент України

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у Берліні заявив, що питання припинення війни та встановлення миру на Донбасі є для нього пріоритетним.

Глава держави підкреслив, що спочатку планувалося провести зустріч у Нормандському форматі після парламентських виборів. «Але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново. Перша робоча зустріч (зустріч зовнішньополітичних радників з підготовки. – Ред.) запланована вже у липні», – сказав Президент.

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на підтримці України.

За словами Ангели Меркель, під час зустрічі з Володимиром Зеленським було обговорено Мінський процес, який надає рамкові умови для збереження цілісності та незалежності України.

Канцлер Німеччини зазначила, що санкції щодо Росії будуть послаблені лише після прогресу у виконанні Мінських угод.

«Президент під час зустрічі заявляв, що хоче покращити гуманітарні умови для людей у Донецькій і Луганській областях, і це має відбуватися у рамках Мінського процесу», – сказала Ангела Меркель.

Вона анонсувала зустріч представників у Мінському форматі й підкреслила, що Німеччина докладатиме зусиль у цьому напрямку.

Ангела Меркель також висловила задоволення тим, що Тристороння контактна група відновила роботу.

«Я можу побажати Президентові щасливих кроків у цьому плані, і щоб Україна продовжила йти цим шляхом», – резюмувала Федеральний канцлер.