Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Берліні Президент наголосив на своїй рішучості в боротьбі з корупцією та захисті прав інвесторів

18 червня 2019 року - 17:41

Володимир Зеленський обговорив з Ангелою Меркель шляхи звільнення українських моряків та інших полонених

18 червня 2019 року - 17:15

Переговори у Нормандському форматі мають відбутись якомога швидше – Президент України

18 червня 2019 року - 17:12

Збереження транзиту російського газу через Україну – гарантія енергетичної безпеки України та Європи – Володимир Зеленський

18 червня 2019 року - 16:47

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина
Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30

Перейти до всіх галерей

Переговори у Нормандському форматі мають відбутись якомога швидше – Президент України

18 червня 2019 року - 17:12

Переговори у Нормандському форматі мають відбутись якомога швидше – Президент України

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у Берліні заявив, що питання припинення війни та встановлення миру на Донбасі є для нього пріоритетним.

Глава держави підкреслив, що спочатку планувалося провести зустріч у Нормандському форматі після парламентських виборів. «Але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново. Перша робоча зустріч (зустріч зовнішньополітичних радників з підготовки. – Ред.) запланована вже у липні», – сказав Президент.

Зі свого боку Федеральний канцлер Німеччини наголосила на підтримці України.

За словами Ангели Меркель, під час зустрічі з Володимиром Зеленським було обговорено Мінський процес, який надає рамкові умови для збереження цілісності та незалежності України.

Канцлер Німеччини зазначила, що санкції щодо Росії будуть послаблені лише після прогресу у виконанні Мінських угод.

«Президент під час зустрічі заявляв, що хоче покращити гуманітарні умови для людей у Донецькій і Луганській областях, і це має відбуватися у рамках Мінського процесу»,  – сказала Ангела Меркель.

Вона анонсувала зустріч представників у Мінському форматі й підкреслила, що Німеччина докладатиме зусиль у цьому напрямку.

Ангела Меркель також висловила задоволення тим, що Тристороння контактна група відновила роботу.

«Я можу побажати Президентові щасливих кроків у цьому плані, і щоб Україна продовжила йти цим шляхом», – резюмувала Федеральний канцлер.

ф

Офіційний візит Президента України до Федеративної Республіки Німеччина

18 червня 2019 року - 15:30
Версія для друку