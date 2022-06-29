Перемога України у війні з Росією буде спільною перемогою всього демократичного світу – Президент в інтерв’ю NBС

Президент Володимир Зеленський наголошує, що військово-політичне керівництво Російської Федерації розпочало війну не лише з Україною, а й з усім демократичним світом, тож у разі нашої поразки, програють усі країни, які декларують демократичні цінності. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

Глава держави розповів, що щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.

«Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця – їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося», – зазначив він.

Президент додав, що на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

«Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія. Перемога також буде спільною.

«Якщо ми програємо, то програє демократія. А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності, про які ми всі так багато говоримо. Знаю, що всім непросто, і розумію, що дуже далеко те, що відбувається в нас, і деяким державам складно це до кінця детально зрозуміти», – сказав він.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що для війни немає дистанції, її наслідки так чи інакше торкнуться всіх на планеті.

Президент наголосив, що Україна потребує ще більше зброї для того, щоб збалансувати сили й мати змогу протистояти Росії та захистити свої території.

«США дали нам багато всього. Я їм вдячний, вдячний Президентові. Але нам треба набагато більше… Війна точно закінчиться, і я впевнений – перемогою України, хоч як би важко нам було. Ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити. Для нас це наше життя і шлях», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив подяку членам Сенату США та Президенту Джозефу Байдену за підтримку резолюції щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. Також, за його словами, важливою є санкційна політика.

«Все це працює. Економічна ізоляція – це ізоляція цивілізації від РФ. Це працює, але не дуже швидкий процес», – зазначив він.

Як наголосив Президент, важливо, щоб усі країни дотримувалися санкцій, адже коли щось не працює на сто відсотків, то не буде й стовідсоткового результату. Важлива єдність, щоб був ефект від обмежувальних заходів.

«Дуже хочеться, щоб санкції підтримували всі держави, і тоді буде одразу удар», – зазначив Володимир Зеленський.