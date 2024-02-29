Перша леді під час саміту Global Soft Power Index: М’яка сила перших леді та джентльменів зростає й дасть іще більше результатів своїм країнам

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Великої Британії взяла участь у Глобальному саміті м’якої сили Global Soft Power Index.

Global Soft Power Index – щорічне дослідження, яке здійснює Brand Finance, провідна британська консалтингова компанія з оцінювання брендів та стратегії зі штаб-квартирою в Лондоні.

Brand Finance розробила комплексний і всеосяжний підхід до вимірювання м'якої сили, що охоплює та аналізує всі аспекти зовнішнього позиціювання та брендингу країни.

Global Soft Power Index базується на дослідженні Brand Finance Nations Brands, яке публікується вже понад 15 років. На основі опитування понад 150 тис. респондентів на більш як 100 ринкових індексах усіх 193 держав – членів Організації Об'єднаних Націй.

Цього року компанія окремо дослідила внесок перших леді та джентльменів у індекс м’якої сили держав.

«М’яка сила – важлива тема для України. Як країна ми завжди прагнули розвивати саме м’яку силу. Навіть після повномасштабного ворожого вторгнення, коли знадобилася вся наша фізична міць, щоб вижити, з’ясувалося, що і м’яку силу Україна також наростила. М’яка сила – важлива тема й особисто для мене. Бо вважається, що це головний інструмент перших леді та джентльменів. Мені ж хотілося зробити його найефективнішим. Саме для того, щоб разом нарощувати цю силу та правильно її застосовувати, я ще у 2021 році заснувала Саміт перших леді та джентльменів – першу у світі професійну спільноту, яка об'єднує перших леді та джентльменів і сприяє діалогу та ефективному реагуванню на глобальні гуманітарні виклики», – наголосила Олена Зеленська під час виступу на саміті.

Вона наголосила, що випробуванням для м’якої сили світу став 2022-й – рік російського повномасштабного вторгнення в Україну.

«Що ми, носії м’якої сили, можемо протиставити силі грубій, глобальному насильству? І ми з колегами пройшли це випробування. Адже, як з’ясувалося, нам є що протиставити. Передусім – співпрацю задля порятунку людей. На другому Саміті, об’єднавши небайдужих з усього світу, ми змогли зібрати понад 6 мільйонів доларів на 92 сучасні реанімобілі, які зараз рятують життя українців. Нашим гаслом стало «Кожен Саміт має давати результат». І вже на третьому Саміті торік таким результатом стало заснування медичного партнерства. Разом із першими леді та джентльменами в Києві зібралися очільники МОЗ 15 країн і уклали 25 угод про безпосередню співпрацю між клініками України та інших держав», – розповіла дружина Президента.

Під час заходу також відбулася презентація дослідження «Вплив перших леді та джентльменів на індекс м'якої сили держав», яке підготувала компанія Brand Finance для глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.

Згідно з дослідженням, вплив перших леді та джентльменів на м'яку силу країни становить 35 %, що вказує на їхню значну владу та здатність формувати сприйняття своїх країн у світі.

«Уявіть цю величезну потужність. Причому це здатність впливати не лише на сприйняття країни, імідж, а й на ВВП. Підвищення показника Глобального індексу м'якої сили завдяки ініціативам перших леді та джентльменів може привести до зростання ВВП на суму до 1,22 мільярда доларів. М’яка сила при правильному застосуванні може привести до економічного зростання. Я сказала б, це не просто сила, це вже суперсила. Яка водночас – і супервідповідальність. У нас, перших леді та джентльменів, зовсім не формальна, а реальна здатність сприяти міжнародним відносинам. Ми можемо створювати нові взаємодії й реально покращувати становище своїх країн і співгромадян», – зазначила Олена Зеленська.

На полях заходу вона провела зустріч із першою леді Ісландії Елізою Рейд та першим джентльменом Словенії Алешем Мусаром.

Дружина Президента подякувала за підтримку їхніх країн, надану Україні.

«Я високо ціную ваш особистий внесок у місію глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів, де ми порушуємо важливі питання та знаходимо рішення для викликів, які постають перед нашими країнами та світом», – додала перша леді України.

Олена Зеленська розповіла, що нині Саміт перетворюється на глобальну платформу, яка діє постійно.