Перша леді разом із командою Фундації Олени Зеленської та естонською делегацією відвідали велику прийомну родину, для якої побудували дім

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської та естонською делегацією відвідали велику прийомну родину Мельників із Донеччини.

У межах проєкту «Адреса дитинства» за підтримки уряду Естонії через Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) родині із сімома дітьми побудували дім на Житомирщині.

«Відвідання таких родин особисто мене завжди надихає. Адже попри війну, втрату свого рідного дому, звичного кола спілкування ці родини з величезною кількістю дітей мають неосяжний оптимізм і продовжують мріяти. А це – найголовніше. Рада, що моя Фундація дає таким родинам простір для мрій, а не лише простір у вигляді нових квадратних метрів», – зазначила Олена Зеленська.

Вона зауважила, що майже два роки родина з прийомними дітьми була вимушена шукати, де жити.

«Підтримка України – наш основний пріоритет, і завершення будівництва сімейного будинку є важливою віхою, яка чітко демонструє, що ми виконуємо свої обіцянки. Ми продовжимо робити свій внесок у безпечне майбутнє України та українських дітей. Усі кроки, які ми здійснюємо для України, приведуть до переможного завершення війни», – наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Новий дім повністю інклюзивний, енергоефективний і має укриття. У ньому встановлено тепловий насос і дизельний генератор. Усередині є побутова техніка, меблі, посуд, п’ять кімнат для дітей і окрема кімната для батьків.

Співпраця Фундації Олени Зеленської з урядом Естонії та Естонським центром міжнародного розвитку (ESTDEV) розпочалася рік тому. Саме тоді Естонія долучилася до проєкту «Адреса дитинства».

Сім’я Мельників стала восьмою великою прийомною родиною, яка в межах цього проєкту отримала новий дім. Цього року планують звести ще 10 будинків.