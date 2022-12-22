Перша леді розповіла про новини проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції

Перша леді України Олена Зеленська, яка входить до складу правління Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції, розповіла про новини проекту. Заклад створять на Львівщині шляхом модернізації однієї з лікарень.

«Цей безпрецедентний для України заклад має повністю відновлювати українців після пережитого під час війни. Повертати те, що намагався відібрати агресор – здоров’я, спроможність, можливості. Нині заради цього ми відправляємо наших травмованих співвітчизників за кордон. Але незабаром усі найкращі світові практики будуть доступні в Україні», – зазначила дружина Президента.

Перша леді повідомила про етапи розвитку команди проекту. Зокрема, над запуском лабораторії з виробництва протезів із Superhumans працює німецька компанія з понад сторічною історією Ottobock – флагман технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів. Консультації щодо ефективного й доступного започаткування власного виробництва протезів команді також надає компанія Ossur – провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії. До підготовки приміщення майбутнього реабілітаційного корпусу до ремонту приєдналися волонтери.

У реабілітаційному корпусі Superhumans буде унікальна для України можливість поєднання процедур – водних і звичайних. У центрі, обладнаному великим басейном, пацієнтові запропонують комплексні системи вправ, які допоможуть якнайшвидше відновити моторику кінцівок і повернутися до самостійного життя. Зараз у приміщенні майбутньої клініки триває активна фаза ремонтних робіт.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров’я підписано меморандум про співпрацю. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета Міністерства та Superhumans – надати українцям, які зазнали травм війни, найкращу світову експертизу.

До команди проекту приєднався медичний директор Андрій Віленський – педіатр, який багато років очолював та керував приватними медичними клініками. Зараз він займається формуванням черги пацієнтів, плануванням корпусу для реабілітації та збором медичної команди.

Крім того, у Superhumans залучили до роботи зіркову команду амбасадорів – створення клініки підтримують Monatik, Андрій Данилко та Масі Найєм.

Команда проекту наголошує, що медичні послуги, які надаватиме Superhumans, будуть безкоштовними для українців – і військових, і цивільних.

«Бо ми хочемо побудувати не лише суперклініку, а й суперкраїну для українців, наших суперлюдей», – сказала перша леді.

Довідка. Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У Superhumans буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення.

Проект створюється з ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Філіпп Грушко. СЕО Superhumans – Ольга Руднєва, багаторічний керівник благодійного фонду «АнтиСнід» в Україні.

Міжнародними амбасадорами проекту стали, зокрема, рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка й активістка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Річарда Бренсона Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг.