Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у США, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей – звернення Президента Володимира Зеленського
Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у США, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей – звернення Президента Володимира Зеленського

22 грудня 2022 року - 18:09

Переглянути всі відео
ностанні новини

Коли ми кажемо «патріоти» в Україні й у США, ми однаково маємо на увазі захист держави та людей – звернення Президента Володимира Зеленського

22 грудня 2022 року - 18:06

Перша леді розповіла про новини проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції

22 грудня 2022 року - 17:40

Дорогою до України Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою в місті-рятівнику Жешуві

22 грудня 2022 року - 16:30

Життя повертається до Миколаєва – Кирило Тимошенко під час поїздки на Миколаївщину

22 грудня 2022 року - 12:25

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до США
Візит Президента України до США

22 грудня 2022 року - 00:04

Перейти до всіх галерей

Перша леді розповіла про новини проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції

22 грудня 2022 року - 17:40

Перша леді розповіла про новини проекту Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції

Перша леді України Олена Зеленська, яка входить до складу правління Superhumans – спеціалізованої клініки з протезування та реконструкції, розповіла про новини проекту. Заклад створять на Львівщині шляхом модернізації однієї з лікарень.

«Цей безпрецедентний для України заклад має повністю відновлювати українців після пережитого під час війни. Повертати те, що намагався відібрати агресор – здоров’я, спроможність, можливості. Нині заради цього ми відправляємо наших травмованих співвітчизників за кордон. Але незабаром усі найкращі світові практики будуть доступні в Україні», – зазначила дружина Президента.

Перша леді повідомила про етапи розвитку команди проекту. Зокрема, над запуском лабораторії з виробництва протезів із Superhumans працює німецька компанія з понад сторічною історією Ottobock – флагман технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів. Консультації щодо ефективного й доступного започаткування власного виробництва протезів команді також надає компанія Ossur – провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії. До підготовки приміщення майбутнього реабілітаційного корпусу до ремонту приєдналися волонтери.

У реабілітаційному корпусі Superhumans буде унікальна для України можливість поєднання процедур – водних і звичайних. У центрі, обладнаному великим басейном, пацієнтові запропонують комплексні системи вправ, які допоможуть якнайшвидше відновити моторику кінцівок і повернутися до самостійного життя. Зараз у приміщенні майбутньої клініки триває активна фаза ремонтних робіт.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров’я підписано меморандум про співпрацю. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета Міністерства та Superhumans – надати українцям, які зазнали травм війни, найкращу світову експертизу.

До команди проекту приєднався медичний директор Андрій Віленський – педіатр, який багато років очолював та керував приватними медичними клініками. Зараз він займається формуванням черги пацієнтів, плануванням корпусу для реабілітації та збором медичної команди.

Крім того, у Superhumans залучили до роботи зіркову команду амбасадорів – створення клініки підтримують Monatik, Андрій Данилко та Масі Найєм.

Команда проекту наголошує, що медичні послуги, які надаватиме Superhumans, будуть безкоштовними для українців – і військових, і цивільних.

«Бо ми хочемо побудувати не лише суперклініку, а й суперкраїну для українців, наших суперлюдей», – сказала перша леді.

Довідка. Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

У Superhumans буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення.

Проект створюється з ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Філіпп Грушко. СЕО Superhumans – Ольга Руднєва, багаторічний керівник благодійного фонду «АнтиСнід» в Україні.

Міжнародними амбасадорами проекту стали, зокрема, рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисерка й активістка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Річарда Бренсона Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг.

Версія для друку