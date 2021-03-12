Перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76% – нарада у Президента

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, у якій взяли участь представники уряду та правоохоронних органів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 212 із 4 694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

«Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих», – сказав очільник уряду.

Глава держави нагадав, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з проходженням вакцинації.

«Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив Президент.

Він поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.