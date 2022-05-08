Перші леді України та США зустрілися в Ужгороді

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді США Джилл Байден провели зустріч в Ужгороді. Візит дружини Президента Сполучених Штатів відбувся в межах її турне Східною Європою. Джилл Байден уже відвідала Словаччину та Румунію. З міркувань безпеки її приїзд до Ужгорода тримали в максимальній таємниці.

«Я щаслива, що ви тут. Я б дуже хотіла, щоб наша зустріч відбулася в моєму улюбленому Києві. Україна багата на чудові місця, і я б дуже хотіла їх вам показати. Ми сьогодні в Ужгороді. Це чудове місто, яке прийняло вже понад 60 тисяч вимушених переселенців», – сказала Олена Зеленська, вітаючи Джилл Байден.

«Сьогодні ви побачите людей, які втратили домівки, спокій, безпеку. Сьогодні у вас буде змога відчути те, що відчувають ці люди. Тут живуть тимчасово переміщені люди, які знайшли прихисток у цій будівлі. В Україні таких центрів зараз дуже багато», – додала вона.

Перші леді відвідали школу в Ужгороді, у якій розмістили внутрішньо переміщених осіб із тих регіонів України, де відбувалися бойові дії, зокрема з Чернігівщини.

Олена Зеленська також запросила Джилл Байден сприяти роботі національної програми психологічної допомоги населенню, яка запроваджується під патронатом дружини Президента України.

«Кожна людина в Україні отримала психологічну травму. Дехто, на жаль, став жертвою сексуального насильства, є люди, які бачили вбивство своїх близьких. Ще одна категорія – це люди, які втратили свої домівки і все, що в них було. І основна категорія – це військовослужбовці, які захищають нас і яким потрібна психологічна допомога», – зазначила вона.

Як повідомила Олена Зеленська, нині працює міжвідомча робоча група зі створення довготривалої платформи психологічної допомоги, зокрема з підготовки фахівців-психологів, які б змогли працювати з ПТСР – посттравматичним стресовим розладом.

«Ми хочемо зробити адаптацію та переклад з англійської тих програм і практик, які вже діють у США. У США потужна програма, пов’язана з подоланням ПТСР. Будемо дуже раді побачити її деталі, також будемо вдячні за фінансову допомогу цій програмі, адже економіка України зазнала великих втрат», – розповіла вона.

Зі свого боку Джилл Байден повідомила, що відвідала українських біженців – дітей і жінок – у Румунії та Словаччині.

«Багато з них справді травмовані, особливо діти. Також я дуже часто чула від українських жінок одне питання: «Чому він (Путін. – Ред.) хоче нас убити?» – розповіла перша леді США.

Крім того, перебуваючи в Ужгороді, Олена Зеленська відвідала «Совине гніздо» – найбільший у Закарпатті хаб для прийому біженців, розташований у відомій будівлі – пам’ятці XVIII століття. Через хаб проходять усі біженці, які прибувають у місто (нині це понад 60 тисяч осіб, з яких 44% – жінки, 34% – діти). 30 волонтерів приймають у центрі до 800 осіб на день, надаючи їм їжу, необхідні речі та медикаменти, житло й психологічну допомогу.

Перша леді України також відвідала Закарпатську обласну клінічну лікарню ім. Новака, де проходять лікування 32 поранених українських військових.

«Мені вдалося особисто подякувати їм за кожен день нашої безпеки. І знаєте, що я почула? «Немає за що». Ці мужні чоловіки навіть не вважають себе героями. Кажуть: це їхня робота. Саме за це й воюють – щоб був травень, і сакури, і дитячий візочок з маленьким пасажиром під мирним небом. У будь-якому місці. В усій країні», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді також подякувала меру Ужгорода Богдану Андріїву та голові закарпатської ОДА Віктору Микиті за їхню велику роботу із влаштування переселенців у регіоні.