Перший заступник керівника Офісу Президента представив нового очільника Чернівецької ОДА Сергія Осачука

За дорученням Глави держави перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

Указ про його призначення Володимир Зеленський підписав 22 листопада 2019 року.

Сергій Трофімов вручив новому очільнику облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успішної роботи на новій посаді.

Він окреслив пріоритетні завдання, які стоять перед Сергієм Осачуком. Зокрема, було наголошено на необхідності подолання контрабанди, збільшення кількості пунктів пропуску через державний кордон, розвитку Міжнародного аеропорту «Чернівці» та розширення мережі авіасполучень, а також завершення будівництва сучасного перинатального центру.

Новопризначений голова Чернівецької ОДА подякував за високу довіру й зазначив, що усвідомлює велику відповідальність на цій посаді.

Довідка. Сергій Осачук народився 1972 року в Чернівцях. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, кандидат історичних наук, перекладач. Працював на різних посадах у Чернівецькому держуніверситеті, зокрема в центрі Буковинознавства. Автор і видавець низки монографій з історії краю, міжетнічних стосунків. Також був заступником директора ПАТ «Завод «Металіст».