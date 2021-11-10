Під головуванням Олексія Дніпрова в Офісі Президента відбулося обговорення законопроекту про професійну освіту та професійне навчання

Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Олексія Дніпрова відбулося спільне засідання Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти й Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, які були утворені указами Глави держави № 55 та № 130.

У засіданні, що відбулося в Офісі Глави держави, також взяли участь народні депутати України Сергій Колебошин, Юлія Гришина, Ольга Коваль, Ірина Констанкевич, Олена Лис, президент Національної академії наук України Василь Кремень, керівники центральних органів виконавчої влади.

Значна частина засідання була присвячена обговоренню законопроекту «Про професійну освіту та професійне навчання», який підготувала робоча група в Комітеті Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

«Ми розглядаємо сьогодні проект закону, на який очікує освітянська спільнота. Маємо створити умови для збільшення доступності й можливостей для здобуття професійної освіти, посилити автономію закладу професійної (професійно-технічної) освіти, стимулювати власну фінансово-господарську діяльність закладу освіти, вдосконалювати механізми й форми співпраці системи професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями, їхніми організаціями та об’єднаннями», – наголосив Олексій Дніпров.

Члени обох рад схвалили вказаний проект закону й рекомендували в найкоротший строк подати його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

Крім того, на засіданні було розглянуто низку проблемних питань, які стосуються загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

За результатами активного обговорення доповідей запропоновано ухвалити протокольне рішення, підписане головами обох рад, з відповідними рекомендаціями зацікавленим органам державної влади.