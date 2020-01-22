Під головуванням президентів України й Туреччини відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня

У Києві під головуванням Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана відбулося восьме засідання Стратегічної ради високого рівня.

Відкриваючи захід, Володимир Зеленський наголосив, що він мав плідну та конструктивну зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Президенти обговорили зміцнення співпраці у різних галузях, зокрема збільшення обсягів торгівлі та підписання Угоди про ЗВТ, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції.

«Ми про все говорили: і про дороги, і про житловий фонд, і про підприємства. Маємо детальніше розглянути транспортну інфраструктуру», – заявив Президент України, коментуючи залучення турецьких інвестицій в українську економіку.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав турецьку сторону нарощувати інвестиції в українські проекти.

«Ми хотіли б, щоб співпраця в дорожній галузі з турецькою стороною розширювалася. Ми також розуміємо, що є зацікавленість у портовій сфері. Ми збільшуватимемо кількість морських концесійних проектів і сподіваємося на участь турецьких компаній», – підкреслив він.

Було наголошено на важливості диверсифікації джерел енергопостачання, зокрема поставок газу через газопровід TANAP та постачання скрапленого газу.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган відзначили зростання торгівлі та інвестицій між Україною й Туреччиною.

«Необхідно зміцнювати стратегічне партнерство в економічній галузі», – сказав Президент України.

Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі та кроки, що були зроблені для повернення утримуваних осіб і досягнення миру.

«Принципово важливим для нас було заручитися підтримкою Туреччини в питанні збереження суверенітету та територіальної цілісності України», – наголосив Володимир Зеленський.