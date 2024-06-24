Підсумки Глобального саміту миру та підготовка до саміту НАТО: Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак розповів про оперативну ситуацію на фронті та посилення російських атак на українські громади й удари по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, поінформував про масовані обстріли Харкова та Покровська, унаслідок яких загинули люди.

Сторони обговорили підсумки Глобального саміту миру у Швейцарії та подальшу реалізацію пунктів Формули миру, а також зустріч лідерів у межах саміту G7. Відзначили важливість підписання двосторонньої безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами.

Під час розмови окрему увагу приділили підготовці до саміту НАТО, який відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні.