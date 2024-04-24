Підсумки кількамісячних спільних зусиль: Андрій Єрмак провів розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Сторони спілкувалися напередодні голосування в Сенаті Конгресу США, який ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні.

Андрій Єрмак відзначив важливість постійного плідного діалогу з американською стороною, який, зокрема, був дуже інтенсивним протягом кількох останніх місяців. Адже саме в цей період вирішувалася доля критично важливого питання про допомогу Україні в протистоянні з російською агресією.

Керівник Офісу Президента подякував Джейку Саллівану за ті зусилля, яких докладала адміністрація Президента США задля якнайшвидшого досягнення згоди в Конгресі та схвалення необхідного фінансування для України.

Співрозмовники також обговорили поточну ситуацію на фронті. Андрій Єрмак поінформував про наслідки обстрілів цивільної та критичної інфраструктури з боку РФ. Він укотре наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони України сучасними західними системами.

Керівник Офісу Глави держави висловив подяку Президентові Сполучених Штатів Джозефу Байдену, його команді, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народові за незмінну підтримку України в боротьбі за свою свободу, незалежність і територіальну цілісність.