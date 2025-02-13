Підтримка бізнесу та перспективи розвитку галузей: Президент зустрівся з виробниками з Рівненщини

У Рівненській області Президент України Володимир Зеленський провів першу цього року зустріч із бізнесом у межах платформ «Зроблено в Україні» та «Діалог влади з бізнесом». На заході були присутні, зокрема, виробники продуктів харчування, одягу, сільськогосподарської техніки, деревообробної, аграрної та молочної продукції, а також представники релокованого бізнесу.

Президент розповів підприємцям про кроки, які робить держава для здобуття енергетичної незалежності, та практичні результати від добудови додаткових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

«Сьогодні всіх цікавить стабільність енергопостачання й нормальна ціна. Безумовно, ми зробимо все, щоб допомогти бізнесу з енергетикою, із ціною. Ми знаємо, як складно сьогодні бізнесу, підприємствам. Для нас завдання – щоб був профіцит електроенергії в Україні. Усі спроможності для цього є. Ще треба закінчити війну – це пріоритет номер один», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили регулювання ринку деревини, ефективне використання земель і розвиток молочного тваринництва. Президент доручив урядовцям опрацювати й розв’язати ці питання, а також розробити програму компенсації будівництва молочних ферм.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, Рівненщина є одним із лідерів у впровадженні політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Зокрема, лише за минулий рік підприємці отримали понад 3 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

«Ми передбачили кошти на всі програми підтримки виробників, які працювали минулого року: гранти, кредити, компенсації – вони продовжують діяти. Крім того, вже працюємо над новими програмами розвитку українських виробників, які оголосимо невдовзі», – повідомила вона.

Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита зазначив, що платформа «Діалог влади та бізнесу» стала реальним інструментом для ефективної комунікації в секторі економіки. Упродовж останніх місяців у 24 областях провели понад 400 засідань, залучили більш як 40 тис. підприємців і 8 тис. представників органів влади й експертів різних рівнів.