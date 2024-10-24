Підтримка Плану перемоги та Формули миру: Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Європарламенту

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Європейського парламенту на чолі з головою підкомітету з питань безпеки та оборони Комітету Європарламенту в закордонних справах Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Євродепутати прибули до України для зустрічей із низкою українських високопосадовців, а також участі в тематичній конференції на основі шостого пункту Формули миру «Виведення російських військ і припинення бойових дій».

Головна тема зустрічі з очільником Офісу Президента – підтримка Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру.

«Європа сильніша, ніж деякі європейські лідери можуть собі уявити. І зараз треба голосно про це говорити. З Україною. План перемоги, який презентував Президент України, не тільки про військових. Це й про економіку, про майбутнє», – сказав Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави детально розповів про презентацію Плану перемоги в Сполучених Штатах Америки та країнах Європи, роботу на рівні команд, а також залучення представників громадянського суспільства до поширення інформації про пункти Плану.

Окремо він відзначив кроки, які Україна разом із союзниками робить у продовження першого Саміту миру. Зокрема, розповів про тематичні конференції на основі кожного з пунктів Формули миру. За їх результатами учасники ухвалюють Спільне комюніке. Усі такі документи стануть основою пропозицій до другого Саміту миру.

«Другий Саміт потрібно закінчити конкретним результатом. Ось чому для нас План перемоги такий важливий: щоб бути дуже сильними», – сказав Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, на тлі того, як Росія намагається вибудувати коаліцію агресорів, світова спільнота має знову об’єднатися й діяти ще активніше.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн запевнила в тому, що всі 27 країн Європейського Союзу стоять з Україною пліч-о-пліч у боротьбі з російською агресією, а Україна має абсолютну підтримку у Європейському парламенті.