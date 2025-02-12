Підтримка школярів і внутрішніх переселенців та енергетична безпека: Володимир Зеленський зустрівся з президенткою ЄІБ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіно, яка вперше приїхала до України з візитом.

Глава держави подякував ЄІБ за підтримку українців та українок із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Загальна сума наданої допомоги становить уже понад 2 млрд євро.

«Це серйозна підтримка, і ми розраховуємо на продовження нашого партнерства. Знаю, що є рішення інвестувати цього року в проєкти в Україні додаткові 2 мільярди євро, на які ми можемо розраховувати», – сказав Президент.

Ключові теми зустрічі – підтримка енергетики в умовах постійних російських атак, будівництво укриттів у школах і дитсадках та пунктів перетину кордону, а також забезпечення житлом внутрішніх переселенців, які втратили дім через російську агресію.

За словами Володимира Зеленського, підтримка гуманітарних проєктів надзвичайно важлива зараз, адже на їх реалізацію вплинуло призупинення допомоги від USAID.

Президентка Європейського інвестиційного банку окремо відзначила продуктивну співпрацю з Україною. За її словами, ЄІБ уже прискорив реалізацію проєктів. Зокрема, сьогодні були підписані договори щодо програм підтримки критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

«У нас є чіткий план співпраці, і я дуже сподіваюся, що незабаром ми зможемо обговорювати не лише стійкість України сьогодні, а також довгострокові перспективи», – сказала Надія Кальвіно.