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Підтримка України та підготовка безпекової угоди: в Офісі Президента відбулася зустріч із помічником держсекретаря США

22 квітня 2024 року - 17:30

Підтримка України та підготовка безпекової угоди: в Офісі Президента відбулася зустріч із помічником держсекретаря США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном.

Андрій Єрмак подякував Президентові Сполучених Штатів Джозефу Байдену, його адміністрації, обом палатам Конгресу США та всьому американському народові за допомогу нашій країні. 

«Це дуже важливе рішення для України, для наших людей. Ми вдячні за підтримку пакету допомоги», – сказав керівник Офісу Президента.

Під час зустрічі обговорили підготовку безпекової угоди між Україною та США і скоординували кроки щодо подальшої роботи над цим документом.

Також зосередилися на посиленні санкцій щодо банківського сектору, оборонного комплексу й атомної промисловості держави-агресорки РФ та використанні на користь України заморожених російських активів.

Андрій Єрмак поінформував про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цьогоріч.

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