Підтримка України та посилення ППО: Президент зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі Дональда Норкросса, Селесте Мелой та Джеймса Панетти.

Глава держави подякував американській делегації за відвідання Києва та Одеси. Він відзначив підтримку з боку Сполучених Штатів у протидії російській агресії, зокрема в контексті постачання Україні літаків F-16.

«Дякую американському суспільству за важливу допомогу Україні із самого початку цієї війни. Ми вдячні Президенту Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та обом партіям. І ми високо цінуємо рішення Конгресу щодо підтримки нашої армії», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі докладно обговорили посилення обороноздатності нашої держави та першочергові потреби Сил оборони України.

Президент наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі нашої країни в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США.

Окрему увагу сторони приділили просуванню України на шляху євроатлантичної інтеграції.

Глава держави подякував Сполученим Штатам за активну участь у підготовці та проведенні першого Саміту миру у Швейцарії, а також розповів про подальші кроки з метою імплементації його результатів та просування Формули миру.