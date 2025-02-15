Підтримка України та санкції проти Росії: Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили кроки для справедливого закінчення війни

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував за підтримку українського народу та зусилля Швеції в координації з іншими союзниками для реалізації підходу «мир завдяки силі».

Окремо він відзначив те, що Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили координацію з європейськими союзниками для встановлення справедливого й тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки.

Президент наголосив, що насамперед важливо продовжувати оборонну підтримку нашої держави й тиснути на Росію санкціями, щоб Україна могла розпочати переговори з позиції сили.

Також ішлося про інвестиції в українське виробництво зброї та можливість розширення такої співпраці. Це важливо не лише для України, а й для майбутнього всієї загальноєвропейської безпеки.