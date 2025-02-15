Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Мюнхені Андрій Єрмак і Андерс Фог Расмуссен обговорили шляхи досягнення надійного миру в Україні

15 лютого 2025 року - 23:03

Підтримка України та санкції проти Росії: Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили кроки для справедливого закінчення війни

15 лютого 2025 року - 21:15

У Мюнхені Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

15 лютого 2025 року - 20:28

Санкції проти тіньового флоту РФ і координація із союзниками: відбулася зустріч президентів України та Фінляндії

15 лютого 2025 року - 20:18

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

Перейти до всіх галерей

Підтримка України та санкції проти Росії: Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили кроки для справедливого закінчення війни

15 лютого 2025 року - 21:15

Підтримка України та санкції проти Росії: Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили кроки для справедливого закінчення війни

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував за підтримку українського народу та зусилля Швеції в координації з іншими союзниками для реалізації підходу «мир завдяки силі».

Окремо він відзначив те, що Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон обговорили координацію з європейськими союзниками для встановлення справедливого й тривалого миру та напрацювання гарантій безпеки.

Президент наголосив, що насамперед важливо продовжувати оборонну підтримку нашої держави й тиснути на Росію санкціями, щоб Україна могла розпочати переговори з позиції сили.

Також ішлося про інвестиції в українське виробництво зброї та можливість розширення такої співпраці. Це важливо не лише для України, а й для майбутнього всієї загальноєвропейської безпеки.

ф

Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
Версія для друку