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Підтримка української енергосистеми та посилення санкцій проти РФ: Андрій Єрмак зустрівся з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном

31 серпня 2024 року - 14:00

Підтримка української енергосистеми та посилення санкцій проти РФ: Андрій Єрмак зустрівся з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном

Під час візиту до США у складі української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з помічником державного секретаря США Джеймсом О’Браєном.

Керівник Офісу Президента розповів про нещодавній російський обстріл енергетичних обʼєктів України. Андрій Єрмак зауважив, що внаслідок цих атак енергетична інфраструктура потребує відновлення, а також відзначив ключову роль американських партнерів у забезпеченні можливості швидкого відновлення.

Також керівник Офісу Президента поінформував про потреби Сил оборони України, зокрема щодо посилення ППО. 

«Зараз дуже важливо всі свої зусилля максимально зосередити заради України та українського народу. Це той ключовий момент, який ми разом повинні використати», – сказав Андрій Єрмак. 

Окрему увагу керівник Офісу Глави держави приділив посиленню санкцій проти держави-агресорки. 

«Санкції дорого обходяться російській економіці, але цього все ще недостатньо. Ми повинні продовжувати нашу роботу з посилення санкційних обмежень. Кожен день ведення війни повинен обходитись Росії дорожче», – зазначив Андрій Єрмак.

Зокрема, очільник Офісу Глави держави наголосив на посиленні санкційної політики проти Росії у сфері фінансів, експорту нафти та газу, а також заходів, покликаних припинити постачання західного комплектовання військово-промисловому комплексу РФ. 

Керівник Офісу Президента поінформував про розвиток процесу Формули миру та підготовку на основі її пунктів тематичних конференцій, які мають відбутися найближчим часом.

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