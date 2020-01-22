Питання війни на сході України не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно – Президент

Світові експерти помічають певний прогрес у наближенні миру на сході України, проте заспокоюватись зарано, адже бойові дії на Донбасі та анексія Криму досі тривають, сказав Президент України Володимир Зеленський.

У своєму виступі на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Глава держави звернув увагу на те, що у цьогорічному традиційному аналітичному звіті Munich Security Report – лише вісім згадок про Україну, і це найнижчий показник від початку війни на сході та анексії Криму.

«У зв’язку з цим у мене як у Президента України, яка шостий рік поспіль захищає свій суверенітет та територіальну цілісність, виникає справедливе запитання – а чи не зарано всі почали заспокоюватись? Це, скажу відверто, небезпечна тенденція», – наголосив він.

Президент зазначив, що сьогодні у світі є чимало гострих проблем і гарячих конфліктів, але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно.

«Я хочу звернути увагу, що не зовсім коректно говорити «війна в Україні». Це – війна в Європі. І вона, разом з анексією Криму, вже триває стільки ж, як і Друга світова війна, уявіть собі», – підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас Глава держави зауважив певний оптимізм світових аналітиків щодо закінчення війни на сході України.

«Сьогодні, чи не вперше за останні роки, світові експерти помічають реальний прогрес у наближенні миру, а головне – бачать, що нова українська влада робить для цього все можливе. У перший день свого президентства я сказав відверто: «Не ми почали цю війну. Але нам її закінчувати». І ми це зробимо разом з вами. І сьогодні Україна продовжує послідовно та неухильно дотримуватись мирного, дипломатичного шляху врегулювання у відповідності з нормами міжнародного права», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, українська влада як ніхто інший прагне припинити війну на сході країни, щоб згадки про Україну як зону небезпеки взагалі зникли з міжнародних доповідей. «Але це повинно статися тільки тоді, коли на Донбасі запанує сталий мир, і Україна відновить свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів», – резюмував Президент.