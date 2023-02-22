Початок переговорів про вступ України до ЄС може стати історичним здобутком головування Іспанії в Раді Євросоюзу – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Педро Санчесом у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом, який прибув до нашої країни з візитом.

Вітаючи Прем’єр-міністра Іспанії в Києві, Глава Української держави зазначив, що це вже другий візит Педро Санчеса в Україну за час повномасштабної війни – перший відбувся торік у квітні.

«Ваш візит до Києва саме зараз, у переддень 24 лютого, у переддень річниці нашої незламності, засвідчує, що Україна та Іспанія й надалі разом стоятимуть за наші спільні цінності, за свободу України, за свободу всієї Європи та кожного народу, який цінує життя, демократію й міжнародний правопорядок, заснований на справедливих правилах», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Педро Санчесом у Києві.

Володимир Зеленський наголосив, що з перших днів повномасштабної російської війни наша країна постійно відчувала солідарність Іспанії, і протягом цього року підтримка з боку цієї країни лише зростала.

«Оборонна, політична, енергетична, гуманітарна. Стільки наших вимушено переміщених осіб – близько 200 тисяч… Дякую за тепле ставлення до наших людей. Дякую всій Іспанії за це», – зазначив Глава держави.

Під час переговорів лідери України та Іспанії обговорили всі ключові питання порядку денного двох країн.

Володимир Зеленський висловив подяку Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема за посилення спроможностей у захисті українського неба від російського ракетного терору завдяки наданим системам ППО.

«Хочу, щоб Іспанія знала: ви справді допомагаєте рятувати життя українців, захищати наші міста, містечка, наші села, наші домівки від російського терору. І я вірю, що ми продовжимо таку взаємодію для захисту людей дієвим приєднанням Іспанії до танкової коаліції. Сучасна бронетехніка, передусім танки, дасть нам змогу ефективніше захищати українські міста від російських штурмів і повернути свободу на всю нашу землю, на тимчасово окуповані території України», – наголосив Президент.

Глава держави повідомив, що Іспанія передасть Україні танки Leopard.

«Українські військові вже навчаються в Іспанії керувати цими танками. Ми розраховуємо, що такий старт українсько-іспанської співпраці посилиться й іншими рішеннями, які дадуть нам змогу якнайшвидше звільнити нашу батьківщину», – розповів він.

Крім того, за словами Глави держави, Іспанія надаватиме допомогу в лікуванні та реабілітації поранених українських воїнів.

«Ми говоримо про нові програми з Міністерством охорони здоров’я, з першими леді Іспанії та України. Думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Дякую за ці пропозиції Іспанії», – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йшлося про взаємодію на рівні європейських структур, зокрема в контексті майбутнього головування Іспанії в Раді Євросоюзу у другій половині поточного року.

«Ми погодилися з тим, що початок переговорів про вступ України до Євросоюзу може стати історичним здобутком головування Іспанії. Розраховуємо й на підтримку іншої стратегічної мети, а саме – завершення формування надійного безпекового простору вільної Європи, яке може відбутися лише тоді, коли завершиться успіхом євроатлантична інтеграція України», – наголосив Президент.

Глава держави також поінформував Педро Санчеса про прогрес у залученні партнерів до реалізації української формули миру. Сторони обмінялися думками щодо можливої співпраці та участі Іспанії в реалізації згаданої формули, щоб відновити світову безпеку, справедливість, захистити міжнародне право й повернути реальну повагу до Статуту ООН.

«Також упевнений, що Іспанія долучиться до глобальних зусиль для притягнення держави-агресора до відповідальності», – повідомив Володимир Зеленський і додав, що спеціальний трибунал та компенсаційний механізм перебувають у фокусі уваги сторін.

Президент розповів, що Педро Санчес відвідав сьогодні Бучу та Ірпінь на Київщині та мав змогу на власні очі побачити, що по собі залишає війна й російська окупація. Тож фундаментальне завдання як для України, так і для всього вільного світу – знайти механізм притягнення до відповідальності винних у цій кривавій несправедливості», – зазначив Глава держави.

«І обов’язково – відновити соціальний простір для людей і необхідну інфраструктуру: житло, освітні, культурні об’єкти, робочі місця – усе, що дуже важливо для нормального життя. Все це Росія зруйнувала, але ми все це будемо всім світом відновлювати», – акцентував Володимир Зеленський.

Він додав, що першочергові кроки з реновації нашої країни передбачені у Fast Recovery Plan.

Зі свого боку голова уряду Іспанії зазначив, що його візит є демонстрацією повної підтримки України в боротьбі з російською агресією. За його словами, Іспанія закликає РФ негайно вивести свої війська з української території.

Педро Санчес також запевнив, що Іспанія продовжить надавати Україні необхідну підтримку.

«Ми вже відправили різні типи боєприпасів, військової техніки та озброєння. Але ми розуміємо, що треба більше для того, щоб стримувати Росію та щоб відновити контроль над окупованими територіями. Саме тому Іспанія й далі надаватиме допомогу й розвиватиме спроможності українських Збройних Сил», – зауважив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що Іспанія вже здійснює підготовку українських військовослужбовців, які навчаються застосовувати танки Leopard.

«Ми плануємо синхронізувати постачання Leopard із завершенням заходів з підготовки українських військовослужбовців», – наголосив очільник іспанського уряду.

Також, за його словами, Іспанія максимально просуває на рівні ЄС ідею щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Крім того, Педро Санчес запевнив, що його країна підтримуватиме рух України до набуття членства в ЄС, зокрема під час головування у Раді Європейського Союзу в другій половині 2023 року.

Іспанія також підтримує затвердження 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ та резолюції ООН з урахуванням положень української формули миру.

«Я запевнив Президента Зеленського, що моя країна як на національному, так і на міжнародному рівні надаватиме фінансову та економічну допомогу з відбудови України», – зазначив Педро Санчес.