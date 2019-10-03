Помічник Президента: Посли іноземних держав сьогодні особисто переконалися, що Україна виконує свої домовленості щодо розведення сил на Донбасі

Помічник Президента України Андрій Єрмак заявив, що посли іноземних держав сьогодні особисто змогли переконатися, що Україна виконує свою частину домовленостей стосовно розведення сил і засобів у районі населених пунктів Петрівське та Золоте на Донбасі.

«Сьогодні ми приїхали з нашими партнерами, друзями – послами Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, Великої Британії. Вони особисто побачили, як Україна виконує свої домовленості», – сказав Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами на КПВВ «Золоте».

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив представникам ЗМІ, що на ділянці розведення сил і засобів у районі Петрівського (Богданівка) вже тиждень немає обстрілів.

«Сім днів тиші якраз вчора минули. Сьогодні зроблені всі заяви, проходить верифікація, і з завтрашнього дня ми будемо готові далі виконувати вимоги, які є щодо розведення. Це все буде дзеркально. О 12:00 завтра буде заява відповідних керівників, які за це відповідають, щодо початку заходів», – повідомив начальник Генштабу.

На уточнювальне запитання журналістів щодо контролю ділянок розведення Руслан Хомчак зазначив, що ситуацію на них відстежуватиме Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, Спільний центр з контролю та координації. Також на цих ділянках встановлені камери та працює Національна поліція України.

Він додав, що місцеве населення прагне припинення обстрілів, забезпечення миру та нормального життя.

«Всі змогли переконатися в тому, що там, де відвели сили, сьогодні обстрілів немає. Війська, які відійшли на визначену відстань, готові до реагування на всі ситуації», – сказав Руслан Хомчак.

Зі свого боку посли відзначили зусилля української влади у напрямі розведення сил і засобів на Донбасі, а також висловили вдячність за можливість особисто почути думки місцевих мешканців щодо цього процесу.

«Ми всі дуже сподіваємося, що завтра і в Петрівському буде розведення», – повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що українська сторона виконала свою частину домовленостей, необхідних для проведення саміту у Нормандському форматі на найвищому рівні.

«Це розведення – частина підготовки до цієї зустрічі», – пояснив він, а отже, немає жодних перешкод для проведення цього саміту.

Вільям Тейлор також наголосив на важливості того, щоб після відведення українських військ на цю територію зайшли українська поліція та Національна гвардія, щоб гарантувати безпеку.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Президент Французької Республіки Еммануель Макрон робить усе можливе, щоб саміт у Нормандському форматі відбувся якомога швидше.

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зі свого боку зазначила, що британський уряд разом з іншими країнами надавав багато підтримки Україні під час конфлікту на сході.

«Ми продовжимо надавати підтримку українському уряду та населенню України. Було дуже важливо бути сьогодні тут, щоб зрозуміти, скільки ще цієї допомоги потрібно надати», – сказала вона.