Поновлення посади спецпредставника Держдепартаменту з питань України дало б змогу США краще розуміти, як проходить процес мирних переговорів – Ігор Жовква

На зустрічі радників лідерів «Нормандської четвірки» у форматі відеоконференції, запланованій на 13 листопада, обговорюватиметься питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи, зокрема представлений українською стороною план дій, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в ефірі програми «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ.

«Після саміту лідерів країн Нормандського формату у грудні минулого року пройшов певний час, але це не означає, що робота не велася. Нормандський формат існує не лише на рівні лідерів – активно комунікують між собою радники президентів. Запланована відеоконференція радників Нормандського формату відбудеться вже завтра», – зазначив Ігор Жовква.

За його словами, на порядку денному цієї відеоконференції – шляхи активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що Україна намагається пришвидшити переговорний процес, пропонуючи конструктивні кроки, зокрема план дій, який українська сторона вже представила на робочій групі ТКГ з політичних питань.

«Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе», – зазначив Ігор Жовква.

За його словами, Володимир Зеленський постійно спілкується з лідерами Нормандського формату.

Ігор Жовква не виключив можливості поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України після вступу на посаду нового Президента Сполучених Штатів.

«Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

Він укотре наголосив, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та Нормандського формату, але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони. І в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.