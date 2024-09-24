Посилення торговельно-економічної співпраці та відбудова України: Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.