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Посилення торговельно-економічної співпраці та відбудова України: Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини

25 вересня 2024 року - 04:11

Посилення торговельно-економічної співпраці та відбудова України: Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, а також залученню Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.

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У США Президент України відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод (штат Пенсильванія), 23 вересня 2024 року. Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, 24 вересня 2024 року.
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