Постачання Україні озброєння – це найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі – звернення Президента Володимира Зеленського

Міцний народе нашої найсміливішої країни!

Усі наші захисники й захисниці!

Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін.

Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на нашу землю, на Україну.

Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів. Три місяці їхніх ударів, руйнувань, блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну землю, свою власну країну.

15 тисяч 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12 тисяч 550 військовослужбовців Збройних Сил України. 1801 воїн Нацгвардії. 205 прикордонників. 182 поліцейських. 167 працівників Служби безпеки України. 138 представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. 99 воїнів Головного управління розвідки. 38 працівників Держспецзвʼязку. А ще – працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону.

155 українцям присвоєно звання Героя України, з них 75 – посмертно. 1016 населених пунктів України вже деокуповано.

І кожна з таких цифр – це історія. Історія надзвичайної сміливості й самопожертви.

Це героїчний захист Маріуполя. Це успіхи в битвах за Київ, за Чернігів, Суми й Харків. Це героїчна оборона на Донбасі. Це захист Одеси, Миколаєва та всього нашого півдня.

Це протести та спротив у тих містах і тих громадах України, які нам ще належить звільнити.

Маємо памʼятати завжди, що вистояли протягом цих трьох місяців завдяки десяткам тисяч подвигів усіх, хто захищає державу. І ціною десятків тисяч життів українок і українців, яких убили окупанти.

Вічна памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально «пригальмовують» наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, що буцімто так і планували.

Майже 30 тисяч убитих російських солдатів. Понад 200 збитих літаків. Тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають.

Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе.

Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для Росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості техніки та озброєнь.

Я вдячний усім партнерам України, які допомагають. Але наголошую знову й знову: що довше триває ця війна, то більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для всього вільного світу.

Тому постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала.

Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та екс-генсекретарем НАТО Расмуссеном. До складу групи увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки й оборони, дипломатії. Їхнє завдання – виробити такий формат гарантій, який справді працюватиме. Причому працюватиме не кілька місяців чи років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців.

Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Європейської ради, присвячене питанням допомоги Україні. Тож скоординували позиції. Зокрема й щодо посилення санкцій проти Росії.

Також говорив з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Передусім про оборонну підтримку України. Про подальшу політичну взаємодію й надання нашій державі всього обсягу допомоги, зокрема фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів.

Провів нараду з керівниками й керівницями кримського напрямку нашої політики. Зокрема з Тамілою Ташевою, постійним представником Президента України в Автономній республіці Крим.

Російське вторгнення почалося саме з Криму. Це був далеко не перший пункт у переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні, не менш доленосні помилки Росії, які всі разом призведуть до її історичного послаблення. І, звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму також.

Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть.

Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає наближати цей час звільнення нашої території і мир.

Вдячний усім нашим військовим, розвідникам, прикордонникам, саперам, рятувальникам, лікарям, медичним сестричкам, поліцейським, нацгвардійцям, звʼязківцям, дипломатам, волонтерам, журналістам, усім працівникам транспорту, Укрзалізниці, енергетики. Усім, хто забезпечує логістику. Усім, хто організовує евакуацію. Усім, хто відновлює життя на звільненій території. Усім, хто продовжує навчати школярів, навчати студентів. Кожному й кожній, хто зберігає бізнес, а отже, робочі місця для наших громадян. Усім, хто працює, рятує, допомагає й просуває українські інтереси у світі.

Я вдячний усім, хто 24 лютого вирішив бути з Україною.

Обовʼязково переможемо!

Слава Україні!