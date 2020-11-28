Постійний представник Президента України в АР Крим спільно з Послом Литви відвідали адмінмежу з тимчасово окупованим півостровом

За завданням Президента України Володимира Зеленського щодо підтримки міжнародних заходів з деокупації Криму постійний представник Глави держави в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич разом з Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом відвідали контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) «Каланчак» і «Чаплинка» на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та зустрілися із внутрішньо переміщеними особами з півострова, які нині мешкають на Херсонщині.

Антон Кориневич розповів, що Президент України ініціював та визначив пріоритетом для інших органів влади реконструкцію КПВВ й облаштування там сервісних зон із надання адміністративних послуг задля збереження та підтримки зв’язків з мешканцями тимчасово окупованого Криму.

«Кожен візит на адміністративну межу з тимчасово окупованою територією Криму для нас є особливим. КПВВ – це не тільки важливий стратегічний об'єкт, де здійснюється пропуск наших громадян, а й місце, де можна особисто поспілкуватися з тими, хто постійно проживає в Криму. Це місце, де кримчан зустрічає український прапор, і саме на КПВВ можна прослідкувати зміну державного підходу у турботі про власних громадян, які стали заручниками окупації», – зауважив постійний представник Президента України в АР Крим.

За його словами, для України важливо, щоб міжнародні партнери, такі як Литва, Велика Британія, Канада, бачили реальну картину та наслідки тимчасової окупації Криму. Вже скоро постійним діалоговим майданчиком щодо деокупації півострова стане Кримська платформа.

«Ці країни були серед перших, які відреагували на спробу анексії, послідовно підтримуючи Україну на міжнародній арені в боротьбі за деокупацію Криму. Для команди Представництва також важливо інформувати партнерів про поточну ситуацію, яка склалася в Криму з дотриманням прав людини і порушенням норм міжнародного права, переслідуванням представників української громади та корінного кримськотатарського народу окупаційними адміністраціями», – наголосив Антон Кориневич.

Він зазначив, що іноземні дипломати приділяють надзвичайно велику увагу темі порушення прав людини Російською Федерацією та невиконання нею своїх зобов'язань щодо захисту цивільного населення на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Партнери України висловлюють готовність до спільних дій на міжнародній арені.

На запрошення Антона Кориневича в кінці вересня адмінмежу з Кримом відвідала Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, а на початку листопада – Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Представництво Президента України в АР Крим запрошує дипломатів з різних країн також відвідати КПВВ на адмінмежі з Кримом та готове надавати для здійснення таких візитів організаційну допомогу.