Потребуємо гарантій безпеки не на папері, а на землі, у морі й у небі – Президент України

Гарантії безпеки для України мають бути комплексними й охоплювати озброєння, а також економічну та політичну підтримку. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції з представниками ЗМІ, перебуваючи з офіційним візитом в ОАЕ.

Глава держави наголосив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.

«Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія, і тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей – зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що є суттєве просування в питанні контингенту. Зокрема, саме його сьогодні обговорюватимуть на зустрічі європейських лідерів у Франції. Військовий контингент в Україні також може стати першим майданчиком для створення майбутніх збройних сил Європи, які в небі, на воді та на суші, за допомогою дронів і штучного інтелекту, будуть спроможні давати відповідь у разі нападу.

«Ми можемо створити платформу із сильних країн – тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо: не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ви прекрасно знаєте, що воїн, якого примусили, і воїн, який прийшов сам, – це абсолютно різна армія. Ми хочемо гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді і в небі. ППО, літаки, кораблі», – наголосив Глава держави.