Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

15 лютого 2025 року - 14:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

У переговорному процесі щодо наближення справедливого миру має взяти участь спеціальний представник Європи – Президент

17 лютого 2025 року - 15:22

Фундація Олени Зеленської та уряд ОАЕ уклали меморандум про подальшу співпрацю

17 лютого 2025 року - 14:47

Потребуємо гарантій безпеки не на папері, а на землі, у морі й у небі – Президент України

17 лютого 2025 року - 14:20

Звільнення полонених, розвиток двосторонньої співпраці та продовольча безпека: в Абу-Дабі відбулася зустріч президентів України та ОАЕ

17 лютого 2025 року - 12:59

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента та першої леді України до Об’єднаних Арабських Еміратів
Офіційний візит Президента та першої леді України до Об’єднаних Арабських Еміратів

17 лютого 2025 року - 12:42

Перейти до всіх галерей

Потребуємо гарантій безпеки не на папері, а на землі, у морі й у небі – Президент України

17 лютого 2025 року - 14:20

Потребуємо гарантій безпеки не на папері, а на землі, у морі й у небі – Президент України

Гарантії безпеки для України мають бути комплексними й охоплювати озброєння, а також економічну та політичну підтримку. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час відеоконференції з представниками ЗМІ, перебуваючи з офіційним візитом в ОАЕ.

Глава держави наголосив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.

«Якщо ми не маємо НАТО, то, умовно кажучи, НАТО треба будувати в Україні. Умовно кажучи, але робити не умовно, а робити предметно. Тобто мільйонна армія, і тут потрібні гроші, і хто дає на це гроші. Окрім грошей – зброя. Якщо контингент, то розмір цього контингенту, де будуть, із яких країн, чим і як вони озброєні. І якщо контингент, то дуже важливо не втрачати США в тому чи іншому вигляді», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що є суттєве просування в питанні контингенту. Зокрема, саме його сьогодні обговорюватимуть на зустрічі європейських лідерів у Франції. Військовий контингент в Україні також може стати першим майданчиком для створення майбутніх збройних сил Європи, які в небі, на воді та на суші, за допомогою дронів і штучного інтелекту, будуть спроможні давати відповідь у разі нападу.

«Ми можемо створити платформу із сильних країн – тільки тих, хто хоче. Це дуже важливо: не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче. Ви прекрасно знаєте, що воїн, якого примусили, і воїн, який прийшов сам, – це абсолютно різна армія. Ми хочемо гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді і в небі. ППО, літаки, кораблі», – наголосив Глава держави.

в
Відео
Версія для друку