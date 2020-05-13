Потрібно розробити державну програму розвитку туризму в Україні на наступні три-чотири роки – Андрій Єрмак на селекторній нараді з головами ОДА

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів селекторну нараду з головами обласних держадміністрацій щодо питань розвитку туризму.

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та інші.

«Ми хочемо щоб українці, не маючи можливості цього року поїхати за кордон, почали мандрувати нашою мальовничою країною», – сказав Андрій Єрмак, розпочинаючи нараду.

Він поставив перед головами ОДА завдання протягом тижня підготувати концепцію розвитку внутрішнього туризму у своїх регіонах. Зокрема, визначити в кожній області по три-п’ять «туристичних магнітів» – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення. На основі цих пропозицій буде розроблена загальнодержавна програма розвитку туризму в Україні та відповідні регіональні програми як її складові. Завдання в межах цієї програми реалізовуватимуться впродовж трьох-чотирьох років та в подальші роки.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів зауважила, що, крім переліку туристично привабливих локацій регіону, місцева влада має розробити тури на три, п'ять і 10 днів, а також передбачити, як доїхати до того чи іншого туристичного об’єкта.

«Ми готові співпрацювати з місцевою владою, якщо ще треба щось покращити: десь не вистачає пару кілометрів хорошої дороги, десь треба прибрати якийсь страшний ринок, який псує враження. Для того щоб ці локації стали більш цікавими для туристів», – наголосила Мар'яна Олеськів.

Крім того, керівництву областей варто звернути увагу на подієвий туризм. Зокрема, слід визначити в кожній з областей 5-10 найбільш цікавих подій культурного життя регіону й просувати їх як одно-дводенні тури.

Наприклад, при Міністерстві культури діє програма «Малі міста – великі враження», на яку в цьому році було передбачено 40 млн грн, і після завершення карантину ці кошти також можна буде використати для розвитку культурних подій у регіонах.

Крім того, на нараді порушувалося питання підтримки підприємств, задіяних у туристичній галузі, щоб вони надавали більш якісні послуги.

Міністр інфраструктури повідомив, що наразі тривають консультації з профільними комітетами Верховної Ради щодо розробки законодавчої ініціативи зі звільнення від сплати ПДВ внутрішніх авіаперевезень.

Це допоможе здешевити внутрішні перельоти та стимулюватиме відновлення пасажиропотоку на авіатранспорті.

Також триває робота над лібералізацією візового режиму для громадян з низки країн, які приїжджають в нашу країну з метою туризму. Після ухвалення відповідного рішення передбачені візит-тури в туристично привабливі місця України, тому вже зараз голови ОДА разом з місцевою владою мають передбачити приріст туристів, зокрема й іноземних, у своєму регіоні.

Голови облдержадміністрацій мають сформувати у структурі ОДА управління з питань розвитку туризму, а також організувати при облдержадміністраціях відповідні консультативно-дорадчі органи із залученням усіх зацікавлених сторін.

Адже туризм – це не лише культурна складова, а й економічний розвиток регіону, а тому на місцях має бути чітка координація щодо розвитку туризму як індустрії.

Міністр культури та інформаційної політики зі свого боку анонсував програму «Мандруй Україною», у межах якої відбудеться челендж – відомі у країні та на місцевому рівні люди ділитимуться своїми враженнями від подорожей Україною. Дописи з розповідями про те, які місця варто відвідати, кожен з них опублікує в соцмережах з відповідним хештегом #мандруйукраїною.

Підсумовуючи розмову, Андрій Єрмак закликав усіх діяти дуже швидко для ухвалення необхідних рішень та відповідних законів щодо туристичної галузі, щоб не втратити цей туристичний сезон.