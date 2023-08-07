Повага до територіальної цілісності й суверенітету – основа Формули миру – Андрій Єрмак розповів представникам ЗМІ про перебіг зустрічі радників у Джидді

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів відновлення сталого й справедливого миру для України, яка відбулася 5–6 серпня у саудівському місті Джидда.

У розмові з представниками ЗМІ взяли участь члени української делегації, зокрема заступники керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, а також радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

За словами Андрія Єрмака, усі присутні представники держав задекларували повну підтримку й повагу незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України.

«Усі розуміють необхідність спільного плану цивілізованого світу для припинення цієї війни», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що в усіх виступах членів української делегації чітко наголошувалося на необхідності виведення військ Російської Федерації з території України, що є одним із пунктів Формули миру.

Крім того, керівник Офісу Президента зауважив, що зустріч у Джидді представників понад 40 країн без участі Росії стала величезним ударом по кремлівській владі. Тож зараз російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій.

Як повідомив Андрій Єрмак, учасники зустрічі в Джидді погодили проведення наступного раунду консультацій. Це підтримали всі сторони. Нині Україна активно працює над розширенням кола держав-учасниць.

«Найближчим часом ми проведемо наступну зустріч радників. І будемо поступово рухатися до проведення Глобального саміту миру», – розповів він.

Мирний саміт буде установчим, зазначив керівник Офісу Президента. На ньому має бути ухвалена за основу Формула миру Володимира Зеленського.

«Після цього лідери держав можуть дати «зелене світло», щоб відбулися окремі міжнародні конференції, саміти, присвячені кожному з пунктів Формули миру», – додав керівник Офісу Глави держави.

Після завершення бойових дій буде ухвалено міжнародний документ, який фіксуватиме закінчення війни й перемогу України. Його затвердять на Глобальному саміті миру, де зберуться всі країни – учасниці процесу і який закріплюватиме реалізацію виконання останнього, десятого пункту Формули та, як результат, настання справедливого й стійкого миру в Україні.

Крім того, Андрій Єрмак нагадав, що паралельно розпочато переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку нашої держави.

«Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться. Ба більше, ми сподіваємося, що перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року. Ці гарантії безпеки – як ППО проти майбутньої світової війни», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що зустріч у Саудівській Аравії – це репетиція політичної мапи світу, у якому немає місця печерній агресії.

«Україна несе мир у цей світ. І саме Україна, яка показала, як уміє воювати, відстоювати свою незалежність і свободу, вийшла з такою мирною ініціативою. Сьогодні нікого вже не треба переконувати, ця мирна ініціатива є, і ми з нею працюємо. А державу-агресора дуже дратує, коли проводяться переговори без нього. І справді, наша стратегія щодо ізоляції агресора, держави-терориста здобула дуже сильне підкріплення», – резюмував Андрій Єрмак.