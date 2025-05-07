Повернення українських дітей як обов’язкова частина мирного процесу та подальший тиск на РФ: відбулася конференція United for Justice. United for Survivors

Поверненню депортованих або примусово переміщених Росією українських дітей сприятиме включення цього питання до переговорного процесу щодо миру, а також посилення тиску на РФ. Про це заявила радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час конференції United for Justice. United for Survivors.

«Дуже важливо, щоб це питання не загубилося, тому що це те, чого хочуть росіяни. Сьогодні ми всюди говоримо про заходи для зміцнення довіри. І одним із них обов’язково має бути безумовне повернення українських дітей», – сказала вона.

Крім того, потрібен гуманітарний доступ і повна інформація про всіх викрадених дітей. Адже є дані про 19 546 депортованих РФ юних українців, хоча насправді їх набагато більше. Мільйон шістсот тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях, де зараз проводять військово-патріотичні змагання «Зарніца 2.0». На них дітей готують як операторів БпЛА, штурмовиків, пропагандистів і кіберсолдатів.

Дарія Зарівна також закликала долучатися до ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, завдяки якій вдалося повернути додому 1307 дітей.

Директорка Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів баронеса Гелена Кеннеді, яка разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком є співголовою Міжнародної робочої групи Bring Kids Back UA, зазначила, що злочини, скоєні проти українських дітей, випробовують на міцність міжнародний правовий порядок.

«Ми не можемо дозволити політичним розрахункам диктувати курс міжнародних відносин у таких делікатних питаннях, як це. Міжнародна спільнота має наголосити, що депортація дітей є для неї червоною лінією», – сказала вона.

Радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук наголосила, що цьогоріч РФ має втретє потрапити до «списку ганьби» за злочини, скоєні проти українських дітей. Після цього в межах спеціального механізму Ради Безпеки ООН «Діти та збройні конфлікти» щодо неї мають застосувати спеціальні санкції з боку Радбезу.

Судовий адвокат, заступник голови команди щодо ситуації в Україні в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду Алексіс Демірджян під час онлайн-звернення наголосив, що після видачі ордерів на арешт Володимира Путіна та уповноваженої у справах дитини Марії Львової-Бєлової Офіс прокурора МКС продовжує збирати необхідну інформацію та докази. Зокрема, про ширшу мережу осіб, причетних до цих злочинів у РФ не лише на федеральному, а й на регіональному рівні.

Заступниця Генерального прокурора України Вікторія Літвінова зазначила, що ЄС, США, Канада та Україна запровадили санкції проти 152 осіб, причетних до депортації та незаконного переміщення українських дітей.

«Ми закликаємо вас не послаблювати цей тиск, а посилювати його. Закликаємо всі держави та установи використовувати всі доступні правові механізми – національні та міжнародні – для забезпечення справедливості», – сказала вона.