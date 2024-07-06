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Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України
Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України

6 липня 2024 року - 19:34

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Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України

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Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України

6 липня 2024 року - 19:28

Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі, незабаром вона буде затверджена на РНБО – звернення Президента України

        Дорогі українці, українки!

         Коротко про цей день і тиждень.

         Перше. Я вдячний усім воїнам, які забезпечують удари наших українських дронів. Російська держава повинна відчувати відповідь на те, що вона робить проти нашої держави і людей, і зараз ця відповідь їй очевидна. Українські дрони – це вже глобальний бренд.

         Друге. Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів. Я вдячний усім нашим людям, які це забезпечують. ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили.

         Третє. Міжнародна комунікація. Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, і наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в межах коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою. Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами.

         І ще одне. Сьогодні в Рівненській області поблизу села Верхів, на жаль, сталася страшна аварія на дорозі. Вантажівка вдарила мікроавтобус. Багато людей було в ньому. Станом на цей час відомо про чотирнадцятьох загиблих, і серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Зʼясовують усі обставини – як і чому це сталося. Всі необхідні служби там, на місці. Щойно буде більше подробиць, правоохоронці та обласна влада вийдуть у ЗМІ з усіма деталями.

         Слава Україні!

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