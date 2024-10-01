Працюємо, щоб прискорити рішення партнерів щодо коштів від використання російських активів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні багато саме військових, оборонних справ майже весь день.

Сьогодні в Києві працював уже другий форум оборонних індустрій. Представники більш ніж 30 країн і майже трьох сотень компаній – українських та передових іноземних. Для України це абсолютно принципово, що постійно зростає інтерес не лише держав-партнерів, а й оборонних компаній світу до співпраці з нами, з нашою оборонною сферою. Частину домовленостей уже реалізовано. І щодо інвестицій в оборонне виробництво в Україні, і щодо локалізації. Ще більше – на етапі підготовки. Україна вже робить речі, яких раніше в нас не було, – це 155-й калібр і наші далекобійні дрони, наші морські дрони. Створюємо нову основу під використання західної бронетехніки – це і ремонт, і обслуговування. Хороші речі робляться і для розвитку нашої ракетної програми. І дуже важливо зараз – прискорюватись із цим усім. Вдячний кожному й кожній, хто це розуміє.

Провів сьогодні наради з військовим керівництвом. Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Щодо потреб наших бригад, щодо ситуації на фронті. Ми обговорили ті речі, які наші партнери можуть реально посилити найближчим часом. Окремо була доповідь керівника ГУР Буданова, міністра оборони Умєрова щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед їхніми військовими. Чітко бачимо основні орієнтири того, на що саме треба відповісти і як саме.

Сьогодні ж була доповідь глави уряду Дениса Шмигаля. Звичайно, енергетика. Ситуація в енергосистемі, побудова захисних споруд, імпорт електрики в Україну – тобто відповідні домовленості з партнерами. Також Прем’єр-міністр доповів щодо фінансової ситуації для нашої держави – речей, які мають забезпечити стабільність у цьому році. І працюємо, щоб прискорити рішення наших партнерів щодо коштів від використання російських активів. Політично рішення є. Відчуття справедливості – що російські активи повинні працювати для захисту від російської ж агресії – поділяють усі партнери. Потрібен спільний дієвий механізм. І це не тільки дасть Україні більше стійкості – це дасть правильний сенс усій ситуації. Потрібно забезпечити всі елементи справедливості для України – для країни, на яку Росія злочинно напала. І це важливо для всіх у світі – для всіх, хто цінує міжнародне право та світовий порядок, що забезпечує мир.

Я дякую всім лідерам, які допомагають! Я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, нашу незалежність, наших людей! Ще раз вітаю всіх українських воїнів, усіх наших героїв із Покровою, із Днем захисників і захисниць. І всі ми в Україні маємо пам’ятати: незалежність нашої держави та реальний суверенітет України, наша єдність із глобальним світом і справедлива відповідальність Росії за цю війну – це те, що може найбільш чесно й на покоління зберегти всю вагу подвигу тих наших людей, хто захищає Україну в цій війні, хто б’ється заради України, і всіх, хто віддав своє життя заради незалежності.

Слава Україні!