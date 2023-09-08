Працюючи над новими санкціями проти Росії, важливо не давати їй змоги обходити чинні обмеження – Андрій Єрмак на спільному брифінгу з Майклом Макфолом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), професор Стенфордського університету, Посол Майкл Макфол на брифінгу в Офісі Глави держави розповіли про нові напрацювання очолюваної ними Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії.

Андрій Єрмак подякував великому другу України Майклу Макфолу за плідну співпрацю в робочій групі, рекомендації якої вже на столі майже в кожного світового лідера.

«Ми горді сказати, що 85% наших рекомендацій вже втілені в санкції, які були застосовані і Сполученими Штатами, і Великою Британією, і Європейським Союзом», – розповів він.

Зі свого боку Майкл Макфол зазначив, що для нього велика честь працювати в цій групі, яка об’єднала багатьох українських, американських та європейських експертів.

«Мета нашої групи – припинити це жахливе вторгнення й окупацію України якомога швидше. Мета – зменшити надходження, які Путін використовує для фінансування цієї війни. Мета – зменшити постачання технологій, які він отримує через треті країни та використовує для вбивства українців. Наша робота – це готувати нові креативні ідеї та надавати їх урядам, зокрема й українському та моєму уряду, урядам інших країн, щоб вони їх застосовували», – сказав Посол.

Відповідаючи на запитання щодо підготовки 12-го пакета санкцій, керівник Офісу Президента підтвердив, що робота над ним триває.

«Ми й далі наполягаємо на санкціях щодо «Росатома», щодо підприємств російського ВПК. Ми дуже швидко реагуємо на інформацію від наших військових, щоб максимально зупинити можливість Росії виробляти ракети, дрони. Ми в цьому плані дуже безкомпромісні. Якщо ми знаходимо елементи, які виготовляють навіть у країнах – наших партнерах, ми про це відкрито говоримо, і наші партнери дуже швидко й ефективно реагують на це», – заявив Андрій Єрмак.

Водночас співголови Міжнародної робочої групи зауважили, що розв’язана Росією війна триває, а це означає, що потрібно запроваджувати нові, потужніші санкції та уважніше стежити за дотриманням обмежень, застосованих раніше.

Як розповів Майкл Макфол, робоча група зробила низку кроків у цьому напрямі. По-перше, вона напрацювала документи, у яких надзвичайно пильну увагу було приділено схемам постачання електротехнічних компонентів та устаткування в Росію, зокрема через треті країни.

«Перший крок – показати, що це є. У неформальних бесідах представники деяких компаній навіть дивуються, що їхні компоненти використовує Росія, хоча їх відправляють до третіх країн. Наступний крок – змусити компанії припинити цей експорт. Цього ми ще не досягли, але, думаю, це буде нашим наступним кроком», – розповів Посол.

Андрій Єрмак додав, що Міжнародна робоча група працює в режимі 24/7, і до неї залучено вже понад 50 експертів з усього світу.

«Сьогодні ми мали змогу доповісти пану Президенту про результати нашої роботи. Багато хто з нашої групи приєднався по Zoom. Усі сповнені ентузіазму, ніхто не втомився, і наша робота триває», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Андрій Єрмак також поінформував про роботу в напрямі конфіскації заморожених активів Росії на користь України. За його словами, складність реалізації цього завдання полягає в тому, що кожна країна має своє законодавство, і це ускладнює ухвалення єдиного рішення, яке влаштовувало б усіх партнерів.

«Сьогодні ми говоримо про підтримку України під час війни, але вже обговорюємо майбутню реконструкцію. Усі країни розуміють, що без конфіскації та використання російських активів це буде неможливо зробити. Тому всі на це налаштовані, кожна країна шукає свій шлях. Думаю, принципово важливо було підтвердити, що всі – на цій позиції, а механізми знайдуться», – резюмував керівник Офісу Президента України.