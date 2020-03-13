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Представники МКЧХ отримають доступ до українських полонених в ОРДЛО, що допоможе прискорити їхнє звільнення – Андрій Єрмак

14 березня 2020 року - 11:08

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) отримають доступ до українських полонених, яких незаконно утримують на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Така домовленість була досягнута на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» він підкреслив, що один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ стосується звільнення українських громадян, утримуваних на непідконтрольних територіях.

«Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.

«Тому я вирішив особисто приїхати й перевірити, що там відбувається», – пояснив Андрій Єрмак.

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