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Представники влади повинні підтримувати українських воїнів на передовій – Глава держави

8 квітня 2021 року - 20:27

Представники влади повинні підтримувати українських воїнів на передовій – Глава держави

Представники влади повинні регулярно відвідувати передові позиції Збройних Сил України в Донецькій та Луганській областях, щоб підтримувати наших захисників, особливо коли на лінії зіткнення спостерігається загострення, заявив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донбас.

«Українські можновладці повинні бути тут. Хоча б по черзі. Це дуже важливо. Важливо, перш за все, військовим. Важливе розуміння, що їх підтримує влада, що влада не ховається в кабінетах, а перебуває там, де дійсно складно. Там, де дійсно люди – герої. Там, де дійсно люди вирішують долю України, захищаючи її. Хто буде працювати у високих кабінетах, якщо не буде кому захищати країну?» – сказав Глава держави.

Президент зауважив, що сьогодні спостерігається загострення безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил. Так, по позиціях українських військових ведуть вогонь ворожі снайпери, що призводить до втрат і травмування наших воїнів.

«Ми проїжджаємо по всіх цих точках, де за останній період – з 1 січня – найбільша ескалація і найбільша кількість ускладнень з режимом «тиші», найбільша кількість поранених і загиблих», – зазначив Володимир Зеленський, додавши, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

Зокрема, Глава держави побував на позиціях наших військових, що розташовані за 80 метрів від противника. На цій ділянці фронту українських захисників постійно обстрілюють ворожі снайпери, територію навколо заміновано. Внаслідок обстрілів зруйновано навколишню інфраструктуру.

Ще на одній ділянці, яку відвідав Президент, було вбито чимало воїнів за останні два тижні ескалації.

«Дуже складна ділянка. Четверо наших військових були вбиті окупантами. Ще двох було поранено. Тобто шість людей. На жаль, була така ситуація, один військовий, який допомагав і рятував їх, загинув, підірвався на міні», – розповів Володимир Зеленський.

Він додав, що військові роблять усе, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню.

«Але ми розуміємо, що коли б’ють по наших бійцях і є загиблі, – всі розуміють, що армія відповідає», – наголосив Верховний Головнокомандувач.

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Робоча поїздка Президента України на Донбас

8 квітня 2021 року - 15:05
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