Президент: Армія та національна солідарність – головна опора української державності

Збройні Сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки російської армії по всій території нашої держави. Українським військовим потрібна підтримка громадян. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Офісі Глави держави.

«Нашим військовим потрібна ця підтримка. Головне – їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримайте наших військових», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав українські ЗМІ активніше інформувати суспільство про успіхи Збройних Сил та втрати ворога.

«Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. Атакована з повітря. Захист працює. Армія та національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що вже розпочато видачу зброї всім громадянам, які бажають захищати суверенітет України.

«Від кожного громадянина залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучить до захисту держави ветеранів», – повідомив він.

Президент також закликав громадян долучатися до здачі донорської крові для поранених захисників.