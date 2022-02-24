Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави
Звернення Президента України про посилення обороноздатності держави

24 лютого 2022 року - 01:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави: Будуть зняті санкції з усіх громадян України, які готові захищати країну у лавах Сил ТрО

24 лютого 2022 року - 13:10

Президент: Армія та національна солідарність – головна опора української державності

24 лютого 2022 року - 12:28

Президент ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, ЗСУ чинять активний спротив російським військам – радник керівника Офісу Глави держави

24 лютого 2022 року - 10:50

Глава держави провів термінову нараду у зв’язку з початком Росією військової операції проти України

24 лютого 2022 року - 09:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі
Зустріч Президента України з Президентом Литви та Президентом Польщі

23 лютого 2022 року - 14:05

Перейти до всіх галерей

Президент: Армія та національна солідарність – головна опора української державності

24 лютого 2022 року - 12:28

Президент: Армія та національна солідарність – головна опора української державності

Збройні Сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки російської армії по всій території нашої держави. Українським військовим потрібна підтримка громадян. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Офісі Глави держави.

«Нашим військовим потрібна ця підтримка. Головне – їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримайте наших військових», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав українські ЗМІ активніше інформувати суспільство про успіхи Збройних Сил та втрати ворога.

«Ворог зазнав серйозних втрат. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня. Атакована з повітря. Захист працює. Армія та національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що вже розпочато видачу зброї всім громадянам, які бажають захищати суверенітет України.

«Від кожного громадянина залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучить до захисту держави ветеранів», – повідомив він.

Президент також закликав громадян долучатися до здачі донорської крові для поранених захисників.

Версія для друку