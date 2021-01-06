Президент дав завдання уряду якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, впроваджених на період з 8 до 24 січня цього року.

Про це Глава держави сказав на традиційній нараді під його головуванням щодо запобігання COVID-19, яка відбулася за участю урядовців, представників правоохоронних органів та членів РНБО.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням та про стан справ у медичній сфері. Він наголосив на тому, що завдяки покращенням у медичній галузі та збільшенню кількості ліжок з доступом до кисню летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Він також повідомив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, зокрема в багатьох державах запроваджено комендантську годину, а жорсткий локдаун триває значно довше, ніж два-три тижні та постійно продовжується.

Крім того, очільник уряду наголосив, що в Україні працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія. За його словами, при карантинних обмеженнях у європейських країнах на прилавках продуктових магазинів не можуть бути товари інших груп, зокрема гігієнічні засоби, побутова хімія, одяг тощо.

«Нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який ми проходили в грудні і який дав серйозне зниження заражень. Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи», – зазначив Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми.