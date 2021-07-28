Президент – до громадян на тимчасово окупованих територіях: Людей не можна ділити за паспортом, багато українців взяли паспорти РФ від безвиході

До ситуації з видачею російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму потрібно підходити дуже розумно й обережно, адже багато людей там опинились у безвихідній ситуації, коли потрібно було виживати. Тому не можна ділити українців за паспортами, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Звичайно, слава й велика повага тим людям, які змогли відмовитися від паспортизації, різних «документів» невизнаних «республік» і залишитися з українським паспортом. Ми дуже вдячні цим громадянам. Але люди різні, обставини різні. І, можливо, якась жінка, котра десь сховала український паспорт, доглядає свою матір, яка лежить; цю жінку звідти до нас сюди не пропускають, а їй потрібно якось жити, виживати. І тому вона використовує російський паспорт чи якийсь інший документ», – пояснив Глава держави.

Президент переконаний, що громадян, які опинилися в такій ситуації, не можна однозначно оцінювати й ділити за паспортами.

«А щодо Росії з приводу паспортизації – тут говорити просто й оцінювати можна однозначно. Росія, звичайно, порушує абсолютно все міжнародне право», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що людей, які отримали паспорти РФ, влада Росії потім використовує, зокрема для організованої участі в російських виборах з метою «накрутки» голосів на користь провладних кандидатів.

«Але, як показує життя, як показує історія, зазвичай усе це, такі вчинки історія змиває. Як після дощу – все це змиється, все мине. І, може, колись у якихось книгах залишиться один рядок, що була тимчасова паспортизація тоді ще окупованого Донбасу. Була, а потім минула, і повернулася Україна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що найголовніше – це чи любиш ти Україну. Якщо любиш – ти українець, незалежно від обставин, місця проживання й виданих кимось документів.

«А не любиш – ти гість, мандрівник. І ці люди, які окупували, – вони гості», – наголосив Глава держави.

Якщо ж людина, яка проживає на окупованій території України, вважає своєю батьківщиною Росію, то, на переконання Володимира Зеленського, їй краще вже зараз залишити Донбас.

«Це ніколи не буде російською територією. Неважливо, скільки він окупований. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом, і ця стіна зруйнується… Ти любиш Росію, вважаєш, що ти все життя перебував на території України, відчував, що це – Росія, то в ім’я своїх дітей та онуків вже треба їхати та шукати собі місце в Росії. Це правильно. Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна ростиме вгору, все будуватиметься – однозначно. Донбас в окупованому, відрізаному вигляді нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде», – наголосив Президент.