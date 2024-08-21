Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – звернення Президента
Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора – звернення Президента

21 серпня 2024 року - 20:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

Робота з імплементації Формули миру розпочалася з напряму «Енергетична безпека»: тематична міжнародна конференція відбулася онлайн

22 серпня 2024 року - 20:11

Президент доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

22 серпня 2024 року - 19:39

Це правильно й потрібно для держави, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя – виступ Президента на VII Міжнародному ветеранському форумі

22 серпня 2024 року - 18:36

Україна та Ірландія фіналізують текст двосторонньої угоди

22 серпня 2024 року - 18:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Володимира Зеленського в VII Міжнародному ветеранському форумі
Участь Володимира Зеленського в VII Міжнародному ветеранському форумі

22 серпня 2024 року - 17:08

Перейти до всіх галерей

Президент доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

22 серпня 2024 року - 19:39

Президент доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Має бути організована українська ветеранська політика, щоб ветерани в нашій країні були цілковито інтегровані в суспільне життя. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на VII Міжнародному ветеранському форумі.

Глава держави підписав указ, яким доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

«Це документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», – зауважив Володимир Зеленський.

Деталі Національної стратегії має представити уряд. За словами Президента, ключовий сенс української ветеранської політики – це шана до захисників і захисниць України, їх захист і підтримка без бюрократії, щоб кожен і кожна могли реалізувати себе.

«Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також закликав захисників і захисниць бути справді активними та енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала розвиток України.

ф

Участь Володимира Зеленського в VII Міжнародному ветеранському форумі

22 серпня 2024 року - 17:08
Версія для друку