Президент доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики

Має бути організована українська ветеранська політика, щоб ветерани в нашій країні були цілковито інтегровані в суспільне життя. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на VII Міжнародному ветеранському форумі.

Глава держави підписав указ, яким доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

«Це документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави», – зауважив Володимир Зеленський.

Деталі Національної стратегії має представити уряд. За словами Президента, ключовий сенс української ветеранської політики – це шана до захисників і захисниць України, їх захист і підтримка без бюрократії, щоб кожен і кожна могли реалізувати себе.

«Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також закликав захисників і захисниць бути справді активними та енергійними, щоб українська ветеранська спільнота зміцнювала розвиток України.