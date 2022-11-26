Президент і перша леді разом із прем’єр-міністрами Бельгії та Литви вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні

У 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо і Прем’єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Церемонія відбулася на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

Володимир і Олена Зеленські з главами іноземних делегацій пройшли центральною алеєю меморіального комплексу та встановили колоскові композиції із запаленими лампадками перед скульптурою «Гірка пам’ять дитинства».

Пам’ять жертв злочину комуністичного тоталітарного режиму також ушанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Присутні вшанували пам'ять жертв голодоморів у загальнонаціональну хвилину мовчання, під час якої лунали удари дзвона.

Володимир та Олена Зеленські разом з іноземними гостями також відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де ознайомилися з його експозицією.

Зокрема, вони оглянули виставку «Leica, що бачила Голодомор», відкриту 23 листопада.

Відвідувачі вперше зможуть побачити оригінальний альбом зі світлинами Харкова 1933 року та фотоапарат Leica ІІ, на який вони були зроблені. Ця камера належала австрійському інженерові Александру Вінербергеру, який у 1932-1933 рр. працював у Харкові й таємно сфотографував жертв Голодомору, а в 1934-му вивіз плівку до Австрії. Зроблені ним світлини є надзвичайно цінними доказами скоєння комуністичним тоталітарним режимом злочину проти української нації.