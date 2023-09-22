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Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою
Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади
Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

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Президент і перша леді України в Оттаві провели зустріч із Генерал-губернаторкою Канади

22 вересня 2023 року - 19:45

Президент і перша леді України в Оттаві провели зустріч із Генерал-губернаторкою Канади

В Оттаві Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

Глава Української держави подякував за тверду позицію Канади на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми вдячні вам, канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні й ви дбаєте про них з усією теплотою», – зазначив Президент.

Генерал-губернаторка мовою інуїтів – представників корінних народів Канади – побажала українському народові наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

22 вересня 2023 року - 16:18
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