Президент і перша леді України в Оттаві провели зустріч із Генерал-губернаторкою Канади

В Оттаві Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером.

Глава Української держави подякував за тверду позицію Канади на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми вдячні вам, канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні й ви дбаєте про них з усією теплотою», – зазначив Президент.

Генерал-губернаторка мовою інуїтів – представників корінних народів Канади – побажала українському народові наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.