Президент і перша леді взяли участь у церемонії прощання з очільником та працівниками МВС, які загинули внаслідок авіакатастрофи у Броварах

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою узяв участь у церемонії прощання з керівниками та працівниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули 18 січня внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині.

Церемонія прощання з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, його першим заступником Євгенієм Єніним, державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем, заступником керівника патронатної служби МВС Тетяною Шутяк, начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Михайлом Павлушком, старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Андрієм Маринченком та провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким відбулася в приміщенні Національного центру «Український дім» у Києві.

Глава держави та перша леді поклали квіти до трун загиблих і висловили співчуття їхнім родинам.

У церемонії прощання також узяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.