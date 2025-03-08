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Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2025 року
Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2025 року

9 березня 2025 року - 15:32

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Президент і перша леді взяли участь у врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2025 року - 15:27

Президент і перша леді взяли участь у врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

Глава держави привітав лауреатів і відзначив, що голос українських митців говорить світові правду про війну, підтримує людей усередині країни та в майбутньому розповідатиме про нові часи мирної, сильної й безпечної України.

«Щиро дякую кожному митцю, який став частиною нашої спільної справи – боротьби за майбутнє України. Дякую тим багатьом діячам культури, які безпосередньо долучилися до Сил безпеки й оборони. Дякую тим артистам, які постійно відвідують наших воїнів на передовій, проводять в Україні та за кордоном благодійні заходи, збирають кошти й закривають потреби того чи іншого підрозділу. І дякую всім тим митцям, які присвячують своє життя творенню заради інших», – зазначив Володимир Зеленський.

Цьогоріч Національну премію імені Тараса Шевченка в номінації «Література» присуджено поетові Юрію Іздрику за книгу «Колекція».

Кінорежисер-постановник Олександр Санін, оператор-постановник Сергій Михальчук та композиторка Алла Загайкевич отримали премію в номінації «Кіномистецтво» за повнометражний фільм «Довбуш».

У номінації «Візуальні мистецтва» премію здобула художниця Жанна Кадирова за персональну виставку «Траєкторія польотів».

Лауреатами премії в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» стали майстри петриківського розпису Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш та Наталія Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності».

Премію в номінації «Музичне мистецтво» отримала авторка та виконавиця Богдана Півненко за створення концертних програм 2019–2024 років.

Також у номінації «Музичне мистецтво» премію здобув композитор Олександр Шимко за сакральну містерію «Вирій».

Лауреатом премії в номінації «Публіцистика і журналістика» став журналіст Павло Казарін за проєкт «Публіцистика воєнного часу в інтернет-виданні «Українська правда».

У номінації «Театральне мистецтво» премію отримав режисер-постановник, автор лібрето до опери «Лис Микита», балету «Тіні забутих предків», модерн-балету «Пізнай себе» й театралізованої кантати «Псальми війни» у Львівській національній опері Василь Вовкун.

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Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2025 року

9 березня 2025 року - 15:32
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