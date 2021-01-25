Президент: Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» окреслив основні напрямки розвитку та розбудови інфраструктури для перетворення України на країну, комфортну для людей.

Глава держави зауважив, що сфера інфраструктури занепадала понад 20 років.

Він нагадав, що у його передвиборчій програмі важливим пунктом було створення комфортної країни.

«Найперше – це дороги. Про них існував не один мільйон жартів, на їхньому ремонті було вкрадено не один мільйон гривень. Всі думали, що хороші дороги і Україна – це фантастика. Ми довели, що це може стати реальністю», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, у 2021 році планується відремонтувати та реконструювати чотири з половиною тисячі кілометрів державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих. Також має розпочатися будівництво Київської обхідної дороги загальною протяжністю 150 км, траси М-30 протяжністю 1400 кілометрів, яка буде найдовшою дорогою України і з’єднає схід і захід країни.

Другим пріоритетним напрямком, як зазначив Володимир Зеленський, є національна програма відновлення мостів, у межах якої у 2020 році побудовано та оновлено 216 мостів, серед них – легендарний і сумнозвісний міст у Запоріжжі. Цьогоріч планується будівництво та оновлення 245 мостів, зокрема Кременчуцького.

«Щодня ми доводимо, що Україну можна об’єднувати не тільки гаслами, але й новими дорогами та мостами», – додав Президент.

Також увага приділятиметься залізниці, щоб поїздка залізничним транспортом між містами займала в українців максимум три-чотири години. Це передбачатиме оновлення вагонів, удосконалення й запровадження нових маршрутів «Інтерсіті». Також удосконалюватиметься система приміських поїздів, зокрема готується проект City Express – це інший, якісний та сучасний рівень приміського сполучення, що, серед іншого, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту включає Київ, Харків та Дніпро.

«Наш четвертий напрямок – авіасполучення. Перш за все це програма розбудови регіональних аеропортів. Зокрема – в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України», – зазначив Глава держави.

За його словами, нещодавно розпочалася реконструкція міжнародного аеропорту в місті Дніпрі, також планується будівництво аеропорту міжнародного значення на Закарпатті, між Ужгородом та Мукачевом.

«Наша амбітна, але цілком реальна мета, яку ми хочемо реалізувати якомога швидше, – це національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси як всередині країни, так і по всьому світу», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент також нагадав, що нещодавно був ухвалений закон про концесію, і вже підписано дві концесійні угоди щодо порту Ольвія та порту Херсон. За його словами, це значні інвестиції у розвиток інфраструктури портів та великі надходження до державного бюджету. А ухвалений закон про внутрішній водний транспорт дає старт розвитку річкових перевезень, що допоможе знизити навантаження на дороги та дасть потенційний економічний ефект у мільярди гривень.

«Ми продовжимо й активну розбудову соціальної інфраструктури в кожному регіоні України – це сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів, лікарень та приймальних відділень», – сказав Глава держави.

Ще одним важливим напрямком буде розвиток індустріальних парків.

«Наразі в нас існує 46 індустріальних парків, але, на жаль, більшість із них – лише на папері, без належної інфраструктури, комунікацій та доріг. Ми працюємо над вирішенням цих проблем і побудовою в Україні дієвої, потужної системи індустріальних парків у кожному регіоні», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив і туристичний потенціал. Тому цьогоріч розпочато програму «Велика реставрація», яка передбачає відновлення замків, музеїв, театрів та інших перлин історичної та культурної спадщини України. За три наступних роки буде відреставровано 150 таких об’єктів.

«Велике будівництво» – це не просто красива рекламна картинка. І це не тільки імпульс для зростання нашої економіки та ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим усі ми користуємось сьогодні, щодня. І це те, що залишиться після нас», – резюмував Володимир Зеленський.