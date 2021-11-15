Президент ініціював електронне подання компаніями інформації про бенефіціарів 

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надання інформації для цілей фінансового моніторингу», який спрощує передачу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Документ передбачає можливість швидкої та зручної електронної подачі інформації представниками бізнесу та іншими юридичними особами для фінансового моніторингу з метою протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Я не дозволю знищити необхідний країні інструмент для протидії відмиванню злочинних коштів та забезпечення прозорості. Україна стала першою країною у світі, яка почала публічно відображати інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, подавши приклад іншим. Процес подання інформації про бенефіціарних власників цьогоріч було організовано неналежним чином. Саме тому я ініціюю можливість подання необхідної інформації в електронному вигляді – без черг та додавання непотрібних паперових документів. Натомість можна буде зробити кілька кліків у додатку «Дія». Комфортні умови для бізнесу, прозорість та доступ до інформації – серед пріоритетів моєї роботи», – зазначив Глава держави.

Передбачається також можливість автоматичної звірки поданої компаніями інформації з даними державних реєстрів, що замінить довготривалу звірку паперових документів з електронними реєстрами в ручному режимі та значно прискорить процес реєстрації.

Законопроект також передбачає підготовку та затвердження відповідальним органом влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб та проведення роз’яснювальної роботи щодо цього. Запропоновано, щоб юридичні особи мали щонайменше шість місяців для подачі інформації з моменту затвердження такої методології, а ті, хто вже подав інформацію, отримали можливість її уточнити.

Оновлені процедури подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника були запроваджені Україною після ухвалення Верховною Радою у грудні 2019 року нової редакції Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Держава збирає та відображає в реєстрі інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. Ця інформація необхідна для аналізу та відбудови ефективної системи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, недопущення використання коштів з метою фінансування тероризму та інших тяжких злочинів.

Ці нововведення прийняті на виконання норм Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також з метою імплементації в законодавство України стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та узгодження національного законодавства із законодавством ЄС.

Ініційований Президентом проект закону передбачає втілення всіх міжнародних зобов’язань України та водночас – максимальне спрощення для українських компаній подачі інформації та її подальшої обробки.