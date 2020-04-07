Президент: Карантин – це те, що нас рятує

Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом.

До того ж не пом’якшувати карантинні заходи закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я, повідомили в уряді.

«Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.

«Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери», – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, за дорученням Президента уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

«Добре, що у нас вже розроблені інструменти й пораховано фінансування для допомоги українцям. Тепер треба рухатися якнайшвидше, щоб люди справді отримали гроші та відчули полегшення», – наголосив Президент.