Президент: Лише демократичний згуртований світ зможе дати відсіч будь-якій агресії та вберегти людство від нових страждань

Сьогодні всім демократичним державам варто об’єднати зусилля, щоб уникнути агресії, заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

«Європа і світ не мають права сьогодні мовчати, як це було у 39-му році. Європа і світ не мають права на байдужість і бездіяльність. Тільки згуртованість світу зможе дати відсіч будь-якій агресії і вберегти людство від нових страждань», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні, в день відзначення 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, Україна разом зі світом вшановує пам'ять жертв Голокосту і дає клятву ніколи не допустити повторення однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства.

«Як відповідальні демократичні держави ми назавжди кажемо «ні». «Ні» тоталітарним ідеологіям, «ні» ксенофобії, агресії, будь-яким проявам репресій, ненависті та нетерпимості», – наголосив Глава Української держави.

Крім того, Президент України зазначив, що сьогодні на території колишнього концтабору Аушвіц-Біркенау разом із Президентом Польщі Анджеєм Дудою і лідерами низки держав молитиметься за людське життя як найцінніше на планеті.

«Добро та милосердя сильніші за будь-які геополітичні амбіції. Добро і милосердя, я впевнений, завжди переможуть», – резюмував Володимир Зеленський.